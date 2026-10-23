Imagen es percepción

Europa arde, ¿quién se beneficia del caos?

Las calles europeas están en llamas, mientras se libra otra batalla menos visible. El verdadero conflicto podría estar en quién gobernará Europa luego del caos.

Europa contempla escenas alarmantes. Las protestas en Francia, Italia, Bélgica, España, Portugal y Albania revelan una creciente inestabilidad. Aunque sus causas son diferentes, desde el costo de vida hasta el descontento político, sus consecuencias podrían converger hacia un mismo fin. Detrás de esta crisis se perfila una disputa mucho mayor por el futuro del poder europeo.



Francia e Italia exhiben dos respuestas distintas. El progresista Emmanuel Macron recurre a comités de crisis y consultas políticas, mientras Giorgia Meloni, desde la derecha, apuesta por medidas severas bajo el principio “quien rompe, paga”. Hasta cinco años de cárcel, multas de €20 mil, detención preventiva de menores y responsabilidad económica de los padres por los daños. Estas contestaciones podrían servir de referencia a otros gobiernos europeos de orientación ideológica similar ante futuras crisis.



Europa enfrenta energía cara, crisis de vivienda, tensiones migratorias y el costo del rearme, factores que fortalecen a los movimientos nacionalistas y soberanistas. Estos exigen recuperar el control de fronteras, presupuestos y decisiones económicas, mientras algunos sectores de los países más ricos cuestionan financiar a los menos prósperos. La Unión Europea fue concebida como un proyecto de cooperación y prosperidad, pero hoy crece la discusión sobre cuánto poder deben conservar los Estados y cuánto entregar a Bruselas.



Y aquí aparece una paradoja central. Mientras unos movimientos buscan devolver poder a las capitales nacionales, una crisis simultánea en varios países podría alimentar la demanda contraria. Ante gobiernos incapaces de contener los disturbios, podría surgir la propuesta de fortalecer una autoridad europea con mayores competencias en seguridad, vigilancia y respuesta a emergencias. El remedio ofrecido para detener la fragmentación podría terminar concentrando decisiones que hoy pertenecen a cada Estado.

¿Existe una organización supranacional provocando este caos para imponer un nuevo liderazgo en Europa?



¿Existe una organización supranacional provocando este caos para imponer un nuevo liderazgo? No hay pruebas que lo demuestren. Las manifestaciones responden a agravios reales y no constituyen un movimiento único. Pero la historia enseña que las crisis también abren oportunidades para reordenar instituciones.



Lo curioso no es quién está detrás de cada incendio, sino quién obtiene nuevas facultades cuando se apagan las llamas. Rusia podría beneficiarse de una Europa dividida y las campañas de desinformación pueden agravar sus tensiones. Sin embargo, reducir todo a Moscú sería ignorar la confrontación interna entre soberanismo e integración, entre intereses nacionales y proyectos continentales. Esa disputa existe sin interferencia extranjera y condicionará las decisiones futuras.



Mientras Europa enfrenta la inestabilidad, avanza la identidad digital y el proyecto del euro digital. Aunque no hay pruebas de que las protestas busquen imponerlos, este caos podría acelerar su adopción y reducir el debate público, abriendo paso a una nueva forma de gobernanza con mayor capacidad de supervisión y control ciudadano.



Esta crisis podría abrir paso al surgimiento de un nuevo liderazgo europeo que, bajo la promesa de restablecer el orden, impulse una mayor concentración de poder e incluso una fuerza militar conjunta de los países miembros. Aunque un ejército europeo se debate principalmente para la defensa exterior, la inestabilidad podría reavivar propuestas de seguridad común. Sumados a la identidad digital y al euro digital, estos cambios plantean un escenario de mayor centralización, donde la seguridad podría convertirse en el argumento para limitar la soberanía y las libertades nacionales.