Con otra mirada

Fray Augusto Ramírez Monasterio, beatificado

Fue un gran anfitrión, por lo que fui invitado a almorzar con regularidad.

Fray Augusto, sacerdote guatemalteco de la orden franciscana, nació el 5Nov1937 y murió asesinado por el ejército el 7Nov1983. Su delito: haber ayudado a un campesino, quien, tras unirse al movimiento guerrillero (1960-1996), decidió acogerse a la amnistía promulgada el 1Jun1982 por el jefe de Estado, general Efraín Ríos Montt. Las opciones fueron entregarse en la gobernación departamental, estación de policía, alcaldía, base militar o parroquia. El 2Jun se confesó con fray Augusto. Luego de un acuerdo, lo llevó a la gobernación departamental… Inicio del calvario entre autoridades municipales y policíacas que desconocieron la amnistía; eso los llevó a la base militar de Chimaltenango, donde fueron secuestrados, torturados y días más tarde, liberados.

La Ley de Amnistía, decreto ley 33-82, vigente desde el 1Jun1982, le vino flojo a las autoridades.

Con Augusto coincidimos en 1978, al llegar a La Antigua Guatemala (LaAG). Él, como siervo de Dios, párroco y guardián en “San Francisco el Grande”, yo, como conservador electo de la ciudad. Aunque parezca paradójico, el estado de conservación de la ciudad dos años después de los terremotos del 4 y 6Feb1976 seguía siendo crítico por razones ajenas a este artículo. Los frentes de trabajo eran, si no infinitos, abundantes. Mis primeros pasos fueron organización administrativa, contratación de profesionales especializados, selección de las intervenciones estructurales más urgentes, dentro de la urgencia general y la búsqueda de financiamiento externo para ejecutar proyectos que pusieran en valor la histórica ciudad y sirvieran de estímulo a los vecinos, de que con poco se podía hacer mucho.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) estaba dirigido por Álvaro Arzú y Vilma Brol, dinámica mujer quien años atrás había creado una empresa para hacer recorridos culturales de la nación. Solicité audiencia con el fin de presentar proyectos, considerando que LaAG, desde tiempos inmemoriales, es el primer destino turístico del país. Entre otras ideas, el diseño del pavimento para el atrio de San Francisco y sus portones. Plan que, desde luego, me condujo a proponerlo al superior de los franciscanos.

La simpatía fue mutua e inmediata, lo mismo que la aceptación de la propuesta. Para enriquecer el vínculo, resultó ser que nos unía la relación tangencial de un hermano suyo, casado con una prima de mi cuñado. Fue un gran anfitrión, por lo que fui invitado a almorzar con regularidad; almuerzos en los que las bebidas espirituosas estuvieron presentes, a los que involucré al director y subdirectora de Inguat, al director de Redacción de Prensa Libre, Mario Antonio Sandoval, y colaboradores del consejo protector, entre quienes se creó una exquisita amistad. Amistad que lo llevó a oficiar la misa de casamiento de mi mano derecha y amigo Rodolfo Asturias, en ceremonia en San Juan del Obispo.

Su asesinato lo convirtió en Mártir de la Iglesia. El proceso de beatificación empezó en 2008 y recién, el 22En2026, León XIV autorizó la promulgación del decreto relativo a su beatificación, que tuvo lugar el pasado sábado 7Nov2026, en la finca Florencia, de La Antigua Guatemala.

De esos hechos puedo concluir: 1. Que el general Ríos Montt, que tanto presumió en sus reiteradas presentaciones del control absoluto que decía tenía sobre el ejército y de lo que sucedía en el país, eran falsos de toda falsedad. 2. Que en el ejército no manda quien dice que manda. 3. Que la Ley de Amnistía, decreto ley 33-82, vigente desde el 1Jun1982, le vino flojo a las autoridades. 4. Que cada comandante de base militar actuó a su libre albedrío. 5. Que el asesinato de Fray Augusto es un claro ejemplo de eso, aunque su muerte es considerada crimen de Estado.