Escenario de vida

¿Gana Guatemala al unir su voz a 134 países de G77 más China?

Los fondos actuales no alcanzan y exigen que los países desarrollados cumplan sus compromisos

Guatemala no llega sola a la Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático llamada COP31. Esta ya arrancó el 9 de noviembre, en la ciudad de Antalya, Turquía. Justamente el primer día, Uruguay presentó un discurso en representación de 134 países de América Latina, África, Asia y otras regiones de un bloque llamado el G77 más China. ¿Por qué es importante que nuestro país esté en este grupo?

La vulnerabilidad de Guatemala hace indispensable acceder a financiamiento, tecnología y apoyo para adaptarse.

El G77 más China reúne a países en desarrollo que buscan defender intereses comunes ante Naciones Unidas. Su fuerza está en negociar juntos, ya que al unir voces, los países pueden tener mayor influencia que por separado. Siendo China una gran potencia, aporta un peso económico, tecnológico y diplomático considerable. Más las capacidades y prioridades del resto son desiguales. No obstante, este bloque no es el único al que pertenece Guatemala en esta cumbre. También está en Ailac, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe.

¿Qué piden en esta COP? Primero, recursos suficientes y accesibles para enfrentar el cambio climático. Consideran que los fondos actuales no alcanzan y exigen que los países desarrollados cumplan sus compromisos con apoyo que llegue principalmente mediante donaciones y no nuevos préstamos que aumenten las deudas.

También reclaman más apoyo para la adaptación: prepararse ante sequías, inundaciones y pérdida de cosechas. Piden acceso a tecnologías limpias y transferencia de conocimientos para reducir emisiones, así como recursos para atender las pérdidas y daños que dejan los fenómenos extremos: viviendas destruidas y comunidades que pierden sus medios de vida.

¿Qué los une? La convicción de que los países en desarrollo no pueden asumir solos el costo de una crisis que afecta a todos, pero cuyas responsabilidades históricas y capacidades son desiguales. Por eso defienden el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas: todos deben actuar, aunque no todos tienen la misma responsabilidad ni los mismos recursos.

Que estén juntos en un solo bloque no significa que piensen igual. China tiene una economía y una capacidad tecnológica muy por encima de las de Guatemala y otros países. Además, a pesar de que China siempre ha sido un país contaminante, hoy busca demostrar que está impulsando grandes proyectos de energía renovable. La alianza no elimina esas diferencias; busca puntos comunes para negociar con mayor fuerza.

¿Y qué tiene que ver Guatemala? Mucho. Nuestro país tiene una posición clara: alcanzar resultados concretos que mejoren la vida de los guatemaltecos. Necesita proteger sus bosques, el agua, la agricultura y las comunidades frente a sequías, inundaciones y otros impactos.

Aunque su aporte a las emisiones mundiales es reducido, su vulnerabilidad hace indispensable acceder a financiamiento, tecnología y apoyo para adaptarse. En este bloque, Guatemala suma su voz a la de otras naciones para que sus necesidades sean escuchadas en frentes robustos. Por ende, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Edwin Castellanos, llegará a Turquía para defender la posición del país en estas negociaciones.

El planeta es uno solo, pero no me dejarán mentir que las responsabilidades, los recursos y las consecuencias del cambio climático están distribuidos de manera muy desigual. Por ello, la tarea en Antalya es titánica, ya que la presidencia turca propone que esta COP marque el paso de los compromisos a la acción y a resultados medibles.

¿Será que esta vez la COP31 logra satisfacer al mundo entero? ¡Llegó la hora de ver resultados!