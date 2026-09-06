Rincón de Petul

Guatecompras: recular o sufrir las consecuencias

La mayoría no somos expertos en compras públicas y por eso necesitamos claridad.

¿Es este un Gobierno más íntegro que los anteriores? Uno quisiera responder sobradamente que sí, al recordar aquellos descarados aparatos de saqueo que provocan que las comparaciones dejen bien parado casi a cualquiera. Hasta ahora, los ataques que señalaban a este como un gobierno corrupto los he tomado por donde vienen; es decir, de una oposición voraz que busca retomar su sistema para la rapiña. Pero cabe señalar que sí ha provocado frustración la falla constante de quienes hoy ocupan puestos públicos y no muestran deseo o habilidad para escuchar, explicar y conservar el capital político que los eligió. Es una queja que acompaña a Arévalo y su equipo desde antes incluso de asumir el poder y que parece crecer, con un tono al que ahora le escucho hostilidad.

Lo que suceda con el portal cargará el legado de un Gobierno que se propuso como anticorrupto.

Me pongo en el lugar de un funcionario honesto, respondiendo la crítica banal de un opositor cínico. Ha de ser desgastante, lo concedo. Pero ese desgaste no elimina dos particularidades de la comunicación política: no toda crítica proviene de quien tiene interés en destruir al Gobierno. Y las respuestas no las escucha solo quien realizó la crítica o planteó la pregunta. Las escuchamos quienes prestamos atención al quehacer público. Temo que en la ira, el Gobierno olvida que además de sus adversarios, también responde a quienes conforman (o conformaron) su capital político. En ese descuido, hasta el tono puede provocar que algo trivial crezca innecesariamente.

Últimamente se ha visto un patrón hostil en el tono oficial. Sucedió con lo de los chicharrones en el parque. Posiblemente la provocación fuera deliberada, pero el video exhibe a un presidente usando condescendencia y superioridad para desautorizar a quien pregunta. Luego pasó ante quien le plantó una bombita que había que extinguir: “¿Y si le pide asesoría a Bukele para contener la delincuencia?” Aunque la pregunta fuera malintencionada, no hay que olvidar que la preocupación ciudadana por la seguridad es legítima. El presidente se carcajeó y optó por no explicarse. Esas risas no las escuchó solo la pícara que lo provocó, sino también quien es víctima de violencia, o teme ser el próximo. En casos así he pensado “púchica, qué tan complicado puede ser mantener los pies sobre la tierra en público”.

Mucho de lo anterior es mera forma. Pero Guatecompras provoca una inquietud distinta. La mayoría no somos expertos en compras públicas y por eso necesitamos claridad. Hoy escuchamos que una herramienta de fiscalización ciudadana fue mutilada. Finanzas llegó tarde a explicar los cambios y ese retraso sembró una duda por sí mismo. En vez de anticiparse de forma clara y ordenada, la respuesta del ministro diciendo que “Guatecompras no es Facebook” regresa nuevamente a aquel tono que levanta más sospechas de las que aclara. Si a esto sumamos los recientes cuestionamientos en contrataciones públicas, llegamos a un panorama delicado, donde quien tiene obligación de explicar el manejo del dinero no lo está haciendo.

Algo que de esto irrita al ciudadano es que quien más se fortalece es precisamente la oposición que afila cuchillos para retomar su aparato de saqueo. En los errores de forma, uno puede incluso conceder cansancio, torpeza o hasta mal carácter. Pero Guatecompras rebasa por mucho aquellas sutilezas. Aquí, corresponde exigir transparencia. Lo que suceda con ese portal será un pilar que cargará el legado de un Gobierno que se propuso como anticorrupto; y de profesionales que llegaron tras haber construido carreras sobre esa misma premisa. Hoy no hablamos de un baby shower mal logrado. Ni de chicharrones en el parque. Es del sistema de control obtenido, con base en un enorme recorrido, para auditar el cuánto y el a quién. En esta, la percepción no se salva con el recurso de la condescendencia. Toca, más bien, recular y poner los pies sobre la tierra.