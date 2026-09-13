Alternativas

Guatemala no sale del hoyo porque sigue cavando

El país no sale del hoyo porque insiste en cavar con las mismas prácticas que lo hundieron.

Guatemala celebra independencia cada 15 de septiembre con desfiles, discursos y símbolos que evocan libertad. Sin embargo, la distancia entre la narrativa y la realidad institucional es evidente. El país mantiene prácticas que profundizan el deterioro y que, lejos de corregirse, se repiten con disciplina. La independencia política no ha producido independencia institucional. La persistencia de errores estructurales ha creado un hoyo que se ensancha cada año, mientras la sociedad insiste en cavar con las mismas herramientas que lo hicieron posible.



El modelo político opera con reglas que ya demostraron su fracaso. La captura institucional se ha vuelto hábito, no anomalía. Las decisiones públicas se toman sin evidencia, sin métricas y sin responsabilidad técnica. La improvisación se normalizó como método de gestión. La discrecionalidad se convirtió en incentivo. La ausencia de profesionalización se convirtió en estructura. Las leyes y regulaciones limitan al ciudadano, mientras el Estado actúa sin límites efectivos y sin mecanismos que contengan su poder. El país repite procedimientos que no producen resultados y que, en muchos casos, generan daño directo. La inercia es más fuerte que la evidencia. La corrección nunca llega porque el sistema está diseñado para evitarla.



La aproximación al proceso electoral de 2027, aunque sin campaña permitida, ya muestra señales de repetición. La sociedad piensa en elecciones sin pensar en instituciones. Se discute quién podría ocupar un cargo, pero no se discute cómo evitar que el cargo vuelva a operar bajo reglas que lo han vaciado de sentido. El país se prepara para decidir sin corregir condiciones que impiden que cualquier decisión produzca resultados. La independencia se celebra, pero la dependencia del modelo político colapsado permanece intacta.

La independencia se celebra cada año; la dependencia de prácticas dañinas se repite cada día.



El sector empresarial reproduce una lógica equivalente. Se exigen habilidades irrelevantes para trabajos que pronto serán sustituidos por inteligencia artificial. Se solicita “Excel intermedio” a un recién graduado para funciones que no requieren pensamiento complejo. Se filtra talento con criterios obsoletos. Se contrata para tareas que desaparecerán. Se evalúa capacidad técnica con pruebas que no miden capacidad real. La empresa guatemalteca, en muchos casos, opera con un sistema de reclutamiento que cavó su propio hoyo y que insiste en profundizarlo. La actualización del mercado laboral no ocurre porque prácticas de selección permanecen congeladas en un tiempo que ya no existe.



La persistencia de estas prácticas tiene costo acumulativo. Cada decisión basada en inercia profundiza deterioro. Cada proceso que no se actualiza amplía distancia entre Guatemala y países que sí corrigieron. Una institución que opera con reglas obsoletas pierde capacidad de producir bienestar. Una empresa que contrata con criterios irrelevantes pierde competitividad. El país no está atrapado en un hoyo por accidente. Está atrapado porque sigue cavando.



Salir del hoyo exige una sola acción, dejar de cavar. Exige abandonar prácticas que ya demostraron ser destructivas. Exige actualizar procesos, profesionalizar instituciones, rediseñar incentivos y construir un sistema operativo nacional que funcione. Exige que independencia sea más que símbolo. Exige que corrección sea más fuerte que inercia. Exige que el país deje de repetir lo que ya fracasó.



La independencia se celebra cada año. La dependencia de prácticas dañinas se practica cada día. Un país que insiste en cavar no puede aspirar a salir del hoyo. La corrección empieza cuando se deja de repetir lo que ya fracasó.