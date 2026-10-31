Escenario de vida

Guatemala se prepara para evento mundial en Turquía

COP31: de los compromisos a la implementación

Pronto estaré en Turquía, en la sede de la COP31, que es la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, apoyando a la delegación de Guatemala, donde representantes de cerca de 200 países discutirán cómo enfrentar una crisis que amenaza vidas humanas, ecosistemas y economías.

Guatemala no estará presente en esta COP31 por protocolo, sino para defender su futuro.

Guatemala ha integrado una delegación de expertos que han preparado objetivos claros, conocimiento técnico, coordinación institucional y una estrategia para negociar acuerdos que respondan a sus necesidades.

Ya contamos con una posición de país titulada “De los compromisos a la implementación”, que orientará a los delegados. Entre sus prioridades figuran el financiamiento climático, la adaptación, la seguridad alimentaria, la transferencia de tecnología, la protección de los bosques y el fortalecimiento de las comunidades vulnerables.

Nuestro país aporta apenas el 0.13 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero es altamente vulnerable a sus consecuencias. Ocupa el puesto 137 de los 193 países del índice de Desarrollo Humano. Por ello, exige que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones verificables y que el financiamiento llegue oportunamente a nuestras poblaciones vulnerables, sin imponer nuevas cargas de endeudamiento a las naciones como la nuestra, que necesitan apoyo urgente.

Me pregunto si mis lectores conocen la magnitud de los estragos que el cambio climático ya provoca. ¿Comprendemos que están en juego nuestros alimentos, el agua, la electricidad, el empleo rural y la estabilidad económica?

Todos hemos visto cómo la crisis climática ya está golpeando a Guatemala. Agricultores han perdido cosechas por sequías, y las lluvias torrenciales e inundaciones nos asechan, alternando semanas sin precipitaciones con verdaderos diluvios que destruyen cultivos y amenazan viviendas. La posible intensificación de estos fenómenos y las advertencias sobre un eventual super-El Niño aumentan la preocupación. La posición nacional reporta más de 939 mil 996 desplazamientos internos asociados con desastres entre 2008 y 2024.

¿Qué debe defender Guatemala en Turquía? Financiamiento accesible para adaptación y pérdidas y daños; mejores sistemas meteorológicos y alertas tempranas; tecnología para gestionar el agua y proteger la agricultura, y cooperación para conservar bosques, manglares y biodiversidad. También debe impulsar una transición justa e inclusiva que tome en cuenta a pequeños productores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

Nuestra posición de Guatemala reconoce avances pero señala que aún necesitamos apoyo técnico y financiero para obtener soluciones. Por ello, Guatemala buscará resultados concretos, ambiciosos y equitativos, acordes con las responsabilidades, capacidades y circunstancias de cada país. Por ello, nuestra delegación llegará articulando conocimientos y coordinando esfuerzos para que las negociaciones se traduzcan en acciones oportunas y verificables.

Guatemala no estará presente en esta COP31 por protocolo, sino para defender su futuro y hacer brillar al país ante la comunidad internacional, mostrando aportes y avances pero también desafíos. Al regresar, los mantendré informados sobre los acuerdos alcanzados, para que también podamos vigilar su cumplimiento.

Guatemala y sus delegados negociarán con valentía, sabiduría y coraje, pero sobre todo, con conocimiento. Prepararnos hoy es defender la vida, la economía y el futuro de Guatemala. Estamos, por ende, en un momento crucial e histórico, para pasar de la planificación a la acción.