Godot ha llegado

Guatemala se transforma

Guatemala se transforma es una iniciativa importante que puede ser la mejor herencia que nos deja el gobierno de Bernardo Arévalo.

El pasado miércoles 1 de julio se celebró el evento Guatemala se Transforma, una iniciativa de trabajo en conjunto en la cual se presentaron 13 proyectos de infraestructura que están por inaugurarse, se están construyendo o están en fase de estudios, pero todos apostando a dos aspectos fundamentales: mejorar la movilidad de los guatemaltecos, principalmente en el area metropolitana de Guatemala (AMG), y, finalmente, modernizar el país a niveles propios del siglo XXI. Esta iniciativa no es algo nuevo, es algo que nace de la colaboración bilateral que surge en un punto en común entre la política de “America First” de los Estados Unidos con los intereses nacionales de Guatemala que llevaron a una relación vital entre el ejército guatemalteco y el Gobierno estadounidense que se reflejan en las declaraciones del exembajador en Guatemala Tobin Bradley: “Estamos construyendo un futuro más próspero para Guatemala y nuestra región”. El apoyo de US$100 millones de EE. UU. para la iniciativa Guatemala se Transforma es un esfuerzo en conjunto para fortalecer la seguridad, mejorar la gobernanza y combatir la corrupción. Juntos estamos forjando fuertes alianzas para poner fin a las extorsiones, desmantelar redes de contrabando y de trata y apoyar a la PNC de Guatemala en su reclutamiento, entrenamiento y desempeño, a beneficio del pueblo”.

Debemos salir de la economía de los camioncitos para tener la economía de los trenes.





La iniciativa cobra fuerza bajo un efecto de bola de nieve, y la Cámara de Comercio de Guatemala, bajo el valioso liderazgo de su presidente, Jorge Briz Abularach, deciden promoverla en conjunto con el Gobierno de Guatemala, para democratizarla y darle lugar al presidente Bernardo Arévalo y sus ministros, Irma Lissette Zea Osorio, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y Jonathan Menkos Zeissig, de Finanzas; y luego otros actores cruciales para este tema como Irene Flores, gerente general de Ferrovías de Guatemala, así como Víctor Martínez Ruiz, vicealcalde de Guatemala. Cada uno expuso puntos vitales desde sus competencias sobre cómo se impulsan los proyectos para mejorar la movilidad de los pobladores en el AMG. Las exposiciones de cada uno, en vez de ser políticamente correctas, abordaron los retos y demostraron cómo se avanza para lograr los objetivos prioritarios que buscan alcanzar.



Aparte del Gobierno, del apoyo del sector privado como la Cámara de Comercio de Guatemala y municipalidades, también se hace énfasis en lo valioso de la cooperación internacional. Lo del Cuerpo de Ingenieros y la excelente relación que se ha logrado con Washington, D. C., que se demuestra con hechos, a pesar de ciertos actores y medios amargos que no quieren que el país salga adelante, como la ampliación de Puerto Quetzal, las ferrovías y ahora los caminos prioritarios van avanzando. A esta iniciativa se suman socios estratégicos históricos del país como Corea del Sur y su agencia de cooperación KOICA, que es la mente intelectual de esta iniciativa; Taiwán y nuestra amistad y solidaridad, que siempre está presente con su innovación y sus donaciones de nuevos y mejores buses públicos dignos para la ciudadanía, y se suma el Reino Unido y su apoyo para los ferrocarriles, como bien me dijo un gran profesor y mentor, exrector de la Universidad Francisco Marroquín, Fernando Monterroso: Debemos salir de la economía de los camioncitos para tener la economía de los trenes. Guatemala se transforma es la gran herencia que el gobierno de Bernardo Arévalo nos puede dejar, demostrando que no es una iniciativa unilateral, sino un trabajo en conjunto, dejando atrás intereses mezquinos. ¡Feliz domingo!