Alternativas

Guatemala: un país, dos realidades

El avance de la agenda digital de Guatemala ocurre en dos rutas paralelas.

La fractura entre la Guatemala urbana y la rural se evidencia en infraestructura, servicios y presencia estatal. Mientras en la ciudad se discute inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos, miles de comunidades rurales enfrentan techos colapsados, caminos deteriorados y escuelas sin servicios. La modernización avanza en una parte del país, pero la otra permanece atrapada en condiciones que impiden cualquier salto tecnológico.



La evidencia educativa confirma la segregación. El Mineduc reporta más de 25,000 escuelas remozadas entre 2024 y 2026, aunque estudios estiman que entre 3,000 y 4,000 centros carecen de electricidad en el área rural. La ausencia de energía impide incorporar tecnología y limita la alfabetización digital. La precariedad también alcanza la infraestructura de salud, donde numerosos centros operan sin agua potable, sin electricidad y sin personal. El alcance de la red móvil es del 90% del país, pero el uso efectivo de internet se estanca porque muchos hogares rurales dependen de frijolitos.



La fractura cívica es evidente en el área rural. La democracia se interpreta como un asunto vinculado a actores políticos y no como un ejercicio ciudadano. La escuela, debilitada por infraestructura precaria y formación docente insuficiente, no transmite nociones básicas de participación ni responsabilidad pública. Cuando la institucionalidad no se experimenta en la vida cotidiana, la ciudadanía se vuelve pasiva y pierde incidencia.



En contraste, la ciudad avanza mediante planificación digital y adopción tecnológica. El Ejecutivo identifica más de 1,200 trámites y reporta alrededor de 840 disponibles en línea, aunque solo una fracción cumple los requisitos para considerarse plenamente digital. La mayoría mantiene pasos presenciales o validaciones manuales que trasladan la burocracia a la pantalla sin mejorar la eficiencia del servicio. La interoperabilidad avanza de manera limitada y la estrategia nacional de inteligencia artificial sigue en diseño. Este plan estratégico es el tercero presentado en igual número de gobiernos y, al igual que los anteriores, no ha logrado iniciar su implementación.

Sin una integración territorial verdadera, la modernización no se convierte en desarrollo.



El avance de la agenda digital se ubica en un nivel de bajo a bajo medio. Diversos análisis coinciden en que la efectividad de este período de gobierno no difiere de administraciones anteriores. El sector privado avanza con modelos de riesgo, ruteo dinámico y atención automatizada, mientras universidades y centros de formación responden a la demanda de talento especializado. La modernización urbana depende de infraestructura y capacidades técnicas que no existen en la ruralidad profunda. Muchos avances públicos operan más como propaganda institucional que como transformación efectiva del servicio al ciudadano.



La gobernanza local completa el contraste. En numerosos municipios, los Cocodes operan como extensiones políticas del alcalde y no como mecanismos de participación comunitaria. La asignación de proyectos depende de lealtades, y la obra pública se utiliza como instrumento de control y propaganda. La institucionalidad nacional se reduce a documentos que no alteran la realidad local. La ruralidad vive bajo autoridad municipal, no bajo un Estado capaz de garantizar servicios, derechos y continuidad administrativa.



En consecuencia, el avance de la agenda digital de Guatemala ocurre en dos rutas paralelas. La modernización digital debe ser igual para todos, pero no puede llegar a territorios donde ni siquiera existe infraestructura básica. Sin una integración territorial verdadera, la modernización no se convierte en desarrollo. La brecha no es tecnológica. Es estructural.