Si me permite

Hay recuerdos que se quiere revivir

Vivamos con cuidado cada minuto del presente porque dejará recuerdos que nos afectan.

“La nostalgia es un archivo que nos permite revivir los mejores momentos de la vida”. Autor desconocido

En diferentes momentos, estemos ocupados o no, nuestra mente trae recuerdos de lo que hemos vivido en el pasado; algunos de ellos no tan agradables, los cuales, de alguna manera, hacemos el esfuerzo de olvidar, pero hay otros que cuando se vivieron dejaron una buena impresión y nos gustaría, si es posible, volverlos a vivir, por el buen sabor que nos dejaron.

Los momentos que podemos compartir deben dejar tal recuerdo que los presentes quisieran repetir.

Claro está que la fantasía que maneja nuestra mente hace su trabajo en ayudarnos para que podamos hacer todo un escenario de unos breves recuerdos, los cuales vamos completando y de alguna manera vamos involucrando nuestras emociones en el proceso. Claro está que si no tenemos la suficiente disciplina podemos desconectarnos de la realidad presente y llegar a perdernos en la distancia. Pero si tenemos la suficiente madurez y disciplina, habremos de tomar control de los pensamientos para no perjudicar lo que estamos haciendo.

Si el revivir está manejado con la modalidad apropiada, nos permitirá el recurso de una autoevaluación y poder observar cuánto hemos avanzado en la vida y qué parte ocupa lo que estamos recordando. Si es algo que no nos habrá de ayudar, debemos tener la suficiente determinación para reorientar nuestros pensamientos y ocuparlos en algo que sea mucho más propositivo para el presente, y en ningún momento descuidar los compromisos que hemos adquirido.

Probablemente conocemos de personas que han llegado a ser esclavizadas por algunos recuerdos, al punto de que estos las dominan y, por lo mismo, pierden la calma y la serenidad de su vida, por lo cual terminan siendo esclavas de su pasado. Claro está que son personas que necesitan ser ayudadas por quienes les rodean, haciendo el esfuerzo de apoyarlas de una manera práctica, invitándolas a pensar en algo que les sea de mucho más provecho y que sea también prácticamente gratificante.

Además, debemos ser muy cuidadosos sobre lo que estamos viviendo el día de hoy, porque seguramente algunos detalles de lo que experimentamos en este día habrán de ser un recuerdo, el cual debemos saber evaluar si habrá de ser un recuerdo sano y gratificante o si será algo que nos estará molestando. Por ejemplo, si estamos haciendo algún comentario de alguien que conocemos, primeramente evaluar si es correcto lo que estamos expresando y luego, cuando en el mañana recordemos lo que dijimos y que no hay cómo poder regresar y corregir lo que se dijo, será un recuerdo que nos estará persiguiendo para incomodarnos y hacernos sentir mal.

Evidentemente, los recuerdos son como una espada de dos filos, tienen su lado bueno y agradable que nos hace disfrutar lo que vivimos y experimentamos, pero también si este no fue agradable será una molestia con que tendremos que vivir, y nuestro rostro incluso lo habrá de reflejar. Además, en algunos casos podrá afectarnos la salud en alguna manera.

Si quisiéramos que nuestros recuerdos fueran un recurso favorable, debemos, de algún modo ilustrativo, revisar nuestros recursos, no solamente para conocernos de una manera mejor como somos, sino también para mejorar algunas áreas de nuestra vida, para poder superar perfiles que no nos ayudan y muy probablemente nos perjudican.