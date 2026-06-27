Con otra mirada

La caída de Árbenz y sus consecuencias

La historia está escrita y documentada. Negarla o ignorarla no la cambia.

Hoy 27 de junio, se cumplen 72 años de la renuncia del presidente Jacobo Árbenz, emitida en cadena nacional de radio. Decisión derivada de la traición del Ejército de Guatemala y el golpe de Estado orquestado por el Gobierno de EE. UU., en represalia por haber tocado los sacrosantos intereses del mayor terrateniente en Latinoamérica, la United Fruit Company, propietaria del 70% de la tierra cultivable en Guatemala. Poderío otorgado desde el siglo XIX por concesiones de gobiernos subordinados a EE. UU.

Derivada de la traición del Ejército de Guatemala y el golpe de Estado orquestado por el gobierno de EE. UU.

La Ufco fue fundada en 1899 ante la demanda de carne argentina y bananos centroamericanos, que obligó a crear la cadena de frío que revolucionó el comercio mundial de alimentos. Hacia 1970, identificada como “el pulpo”, era la empresa símbolo de la explotación de los países latinoamericanos y sus campesinos. Ponía y quitaba gobiernos, sobornaba presidentes, ministros y funcionarios de todos los niveles.

Ante la renuncia de Árbenz, las tropas de mercenarios de la CIA del movimiento de liberación nacional, entraron triunfantes a la Ciudad de Guatemala y obligaron a los cadetes de la escuela militar a desfilar junto a ellos, para celebrar el Día de la Unidad Nacional del Ejército y recibir a su líder, Carlos Castillo Armas, en el aeropuerto La Aurora; acto durante el que les fue arrebatada la bandera nacional. Tal ofensa se sumó a la traición del alto mando militar. Ante eso, el 2Ag1954 la Compañía de Caballeros Cadetes, al mando de su abanderado, el sargento segundo Jorge Luis Araneda se levantó en armas, sitió a las tropas de la “liberación”, les hizo marchar con las manos en alto y abordar un tren de regreso a Zacapa. La insurrección fue abortada por el arzobispo y el embajador gringo. Los cadetes fueron apresados y la escuela militar fue clausurada. La heroica conducta de los cadetes, en su mayoría jóvenes de 15 años, fue la primera acción reivindicativa del intento por modernizar nuestro país impulsada por la Revolución de Oct1944; proceder que tuvo consecuencias. Castillo Armas asumió interinamente la presidencia y en 1957 lo mataron por pretender reelegirse. Le sucedieron otros, igualmente afines, complacientes de EE. UU.

El general Miguel Ydígoras Fuentes, presidente 2Mzo1958-31Mzo1963, llevó la corrupción y el desgobierno al límite al aceptar que el territorio nacional fuera usado para entrenar tropas de EE. UU., anticastristas, para invadir Cuba, por Bahía de Cochinos en 1961. Extremo rechazado por el 30% de militares nacionalistas del Ejército nacional, que optaron por derrocarlo, protagonizando el alzamiento del 13 de noviembre de 1960. Ellos fueron, el coronel retirado Carlos Paz Tejada, teniente coronel Alejandro de León Aragón, teniente Marco Antonio Yon Sosa y subtenientes Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel. Como suele suceder, hubo delaciones, por lo que el movimiento fue desarticulado con el apoyo de las fuerzas irregulares de EE. UU., entrenándose en la finca Helvetia de la familia Alejos. Algunos insurrectos se rindieron, otros se exilaron decididos a continuar la lucha. En 1962 formaron el Movimiento Revolucionario MR13, originado por el descontento del golpe de estado de 1954 y la falta de dignidad del ejército nacional; no hubo de por medio ideología política, sino afán por combatir la corrupción. En noviembre de ese mismo año nació Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), movimiento contestatario, ligado al origen de la guerrilla, que mantuvo la lucha armada por 36 años, hasta la firma de la paz, en Dic1996.

La historia está escrita y documentada. Negarla o ignorarla no la cambia. Los cambios vendrán cuando la conozcamos y aprendamos de ella.