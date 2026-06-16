Punto de encuentro

La complicidad y el silencio a favor del fraude en la Usac

Estudiantes, docentes y egresados han plantado cara a la estructura corrupta de Mazariegos.

La comunidad sancarlista sigue dando la batalla para revertir el fraude que por segunda vez Walter Ramiro Mazariegos Biolis y sus aliados orquestaron para continuar usurpando la rectoría de la única universidad pública del país.

El silencio de Bernardo Arévalo respecto de la fraudulenta reelección de Mazariegos es estruendoso.

En todos los frentes, estudiantes, docentes y egresados han plantado cara a la estructura corrupta que Mazariegos ha instalado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) a pesar de la criminalización, el acoso administrativo a profesores y funcionarios y la expulsión de estudiantes que lideraron los movimientos de resistencia en el 2022.

A través de la cooptación del Consejo Superior Universitario (CSU) e instancias clave como la Dirección de Asuntos Jurídicos, se retorció toda la normativa de la Universidad para dejar fuera del proceso a los grupos de oposición que legal y democráticamente fueron electos para participar en la votación de la rectoría para el periodo 2026-2030.

Las ilegalidades son más que evidentes. La oposición tenía los votos necesarios para frenar la reelección de Mazariegos y por eso: interfirieron y bloquearon las elecciones en varios cuerpos electorales, denegaron la inscripción de planillas y no acreditaron a decenas de electores. No solo eso, las decisiones fueron tomadas por un CSU ilegítimo en el que una mayoría de miembros tienen vencidos los cargos.

Así lo entendió el Juzgado Decimoquinto Pluripersonal Civil, que había otorgado en definitiva un amparo promovido por la agrupación Dignidad y Rescate (Dire/Usac) que suspendió la fraudulenta elección, pero que luego fue revertido por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) adoptada por los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera (juez y parte), nombrada por el ilegítimo CSU en febrero pasado. Al fallo se opusieron las magistradas Anabella Morfín y Astrid Lemus, que razonaron sus votos, pero —de nuevo— se impuso el bloque mayoritario que lo protegió.

Como lo explica muy bien el colega Ferdy Montepeque en Plaza Pública: “Entre las razones de la CC para proteger a Mazariegos destacan dos que se contradicen. Una es que quienes pidieron los amparos no tenían el derecho legítimo para hacerlo porque no participaron en la ‘elección’ del rector. Lo cierto es que no estuvieron presentes en el acto porque fueron excluidos mediante trampas legalizadas y ese es el fondo del reclamo contra las autoridades de la universidad. El otro argumento de la Corte es que sobre las acciones contra la primera parte del proceso de elección de rector, en las votaciones de las facultades, no se agotó el procedimiento de impugnación. El máximo tribunal olvidó que los recursos de objeción los anuló el CSU desde abril de 2025”.

Ahora, los tentáculos de Mazariegos quieren alcanzar a la Contraloría General de Cuentas. Recordemos que la institución no le ha extendido la constancia de finiquito, requisito indispensable para asumir de nuevo el cargo este 1 de julio. La jugada es cooptar la comisión de postulación y ser elegido presidente de la misma, lo que le garantizaría elaborar una nómina de candidatos a contralor con personas afines que reviertan el impedimento. Enorme el reto de los rectores probos de actuar de manera íntegra y articulada para frenar la manipulación de la comisión.

El silencio de Bernardo Arévalo respecto de la fraudulenta reelección de Mazariegos en la Usac es estruendoso. Sigue el presidente sin atender el reclamo legítimo de la comunidad sancarlista y de una buen parte de la sociedad de ejercer el poder político que se le otorgó en las urnas y que podría inclinar la balanza a favor de la lucha por la democracia y la integridad electoral en la universidad pública. Bien haría en emular a las autoridades indígenas que con firmeza, en 2023, defendieron el voto ciudadano para que pudiera asumir.