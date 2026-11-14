Si me permite

La disciplina se aprende temprano en la vida

Los logros alcanzados reflejan sin duda una disciplina constante en todo su proceso.

“El precio de la excelencia es la disciplina. El costo de la mediocridad es decepción”. Willam Arthur Ward

En la vida que cada uno de nosotros vivimos enfrentamos desafíos y oportunidades y, si bien en su apariencia pueden presentarse en mucha similitud para aquellos que nos están observando o están en nuestro derredor, la diferencia en lo que vivimos y logramos alcanzar la determina en muchos de los casos la medida de disciplina que hemos adquirido y todavía tenemos para resistir o para no darnos por vencidos.

En la etapa formativa de la vida se incluye el desarrollo de disciplina para alcanzar las metas.

Claro está que el darnos por vencidos no cuesta nada, pero el tolerar y esperar que las cosas cambien se necesita no solo de determinación, sino también de disciplina, incluso cuando muchos de los que nos rodean no recomiendan o sugieren que no vale la pena resistir, y uno entiende que no era fácil lo que se estaba viviendo, entonces uno lo deja ir. Pero cuando estamos determinados a mantenernos firmes y seguir adelante logramos finalmente alcanzar lo que nos habíamos propuesto.

Ante esta realidad cotidiana, es responsabilidad de los mayores que tienen a su cargo la crianza de los hijos inculcarles el valor de la disciplina para que luego en la vida no tengan que pasar por penas y perder oportunidades valiosas porque no tenían la disciplina de enfrentarlas.

La disciplina se debe de aprender en las cosas que en la cotidianidad vivimos todos nosotros. Como ilustración podemos poner como ejemplo de tenernos que levantar cada mañana sin tener que escuchar el insistente aviso de que es tiempo de levantarnos. Claro, pueda ser que nos despierten, pero el próximo paso es nuestro en tener toda la determinación de levantarnos. Otro ejemplo de la cotidianidad está en la modalidad que tenemos al ingerir nuestros alimentos, teniendo el cuidado de terminar lo que nos hemos servido y no estar desperdiciando los alimentos que tanto nos cuestan.

Sin lugar a duda, ninguno de nosotros estuvo disfrutando cuando fuimos corregidos, pero al pasar de los años y observando a otros que no fueron disciplinados, llegamos a valorar a los que se tomaron el tiempo y el interés de enseñarnos la autodisciplina y corregirnos para que pudiéramos hacer la diferencia en los compromisos que fuimos adquiriendo en la vida.

Seguramente hay muchos criterios del modo y los criterios que se deben de tener en los momentos que aplicamos la disciplina.

Además, como todos somos diferentes, en el momento que estamos aprendiendo a disciplinarnos los procedimientos no serán los mismos y por lo mismo se debe buscar el modo y el procedimiento más adecuado para que alcance su propósito.

Lo fundamental en asuntos de disciplina es que se debe de reconocer que nadie puede enseñar a otro a ser disciplinado si uno no es disciplinado, en muchos de los casos una vida disciplinada llega más por el procedimiento de contagio que muchos discursos, que si bien se entienden difícilmente se asimilan.

Es el reto de la vida para cada uno de nosotros, revisar nuestro modo de ser en forma constante y detectar cuáles son las áreas que necesitamos aplicar disciplina y poner de nuestra parte todos los recursos necesarios para alcanzar esta virtud que nos habrá de permitir no solo ser bien vistos sino nos permitirá cosechar logros que en un momento parecieran imposible de lograr.