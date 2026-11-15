Godot ha llegado

La gran cumbre

En la reunión de la Apec de esta semana que se dará una cumbre tripartita al margen de todo entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia

Entre el 18 y 19 de noviembre de la semana entrante se celebrará la trigésimo tercera reunión de los países miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec, en inglés) en la ciudad china de Shenzhen. Los principales temas de la misma giran alrededor de Seguridad estratégica, estabilidad internacional, cooperación tecnológica y la revisión de acuerdos como el tratado Nuevo START que en febrero de este año el tratado oficialmente expiró. Si bien estos temas y varias reuniones entre países miembros serán importantes el punto clave es el anunció de una cumbre tripartita entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia que tratarán temas de mayor trascendencia con respecto al orden mundial.

China, Estados Unidos y Rusia tratarán temas de mayor trascendencia con respecto al orden mundial.

Será de mucha importancia ver la actitud de Donald Trump en la reunión tan solo semanas después del golpe que sufrió el partido republicano. La reunión de la Apec, pero principalmente la cumbre tripartita le otorga a Trump una oportunidad para darle poca importancia a las elecciones de medio término y mostrar que Estados Unidos está dispuesto a mantener un liderazgo internacional más allá de los intereses de China y Rusia. Recordemos que, en temas de política exterior y economía, el organismo el organismo ejecutivo siempre mantiene control independientemente de que partido cuente con mayoría en una o en las dos cámaras del organismo legislativo.

Entre los principales temas a discutir entre los tres países, aparte de los presentes en la agenda general, se encuentra primero la guerra en Ucrania. Aunque esto no ha sido reconocido oficialmente por China o Estados Unidos, es sabido que es la prioridad del Kremlin que, si bien cuenta con una cooperación muy fuerte, aunque de cierta forma discreta, de parte de China, sabe que la marea en el conflicto depende mucho del papel que juegue Estados Unidos en el conflicto. Un detalle crítico es que Kiev quedaría fuera de la mesa, algo que ya generó críticas. Cabe esperar que Rusia busque que China y Estados Unidos avalen un marco de negociación, mientras Washington intenta medir cuánta presión puede ejercer Pekín sobre Moscú.

Luego, seguiría el otro conflicto que le ha pasado factura a todo el mundo y es la guerra en Irán. Es claro que el gobierno de Donald busca como poner fin a la guerra en Irán y para esto sería previsible que le pida apoyo a China y Rusia, ambos con vínculos con Teherán, que contribuyan a una salida negociada o a contener la escalada. Para China, además, está en juego la estabilidad del suministro energético; para Rusia, su influencia como interlocutor con Irán es una carta de negociación frente a Occidente carta que seguro está dispuesta a negociar si logra una posición favorable en relación a la guerra en Ucrania.

Por último, no podemos descartar el telón de fondo económico, primero tomando en cuenta los dos conflictos ya mencionados, pero más importante que los aranceles siguen siendo una herramienta geopolítica que Trump ha utilizado para lograr sus objetivos independientemente de haber resquebrajado la economía internacional. Entre los temas asociados al encuentro figuran la tregua comercial entre China y Estados Unidos, el suministro de tierras raras, la inteligencia artificial y el comercio global. Aquí la cumbre dejaría de ser tripartita puesto que Rusia no es un actor de peso en estos temas lo que deja abierta la posibilidad que Xi Jinping y Donald Trump traten esos asuntos en una reunión aparte. Lo importante es que cada una de estas reuniones van aportando información al reordenamiento mundial y como estos cambios nos seguirán afectando en el corto y mediano plazo. ¡Feliz domingo!