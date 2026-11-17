Punto de encuentro

La Guatemala que no se rinde

A pesar de los contextos hostiles, encuentran caminos democráticos para defender derechos.

La semana pasada se publicó en los portales de seis medios de comunicación el especial periodístico La Guatemala que no se rinde: quince historias de lucha por los derechos y libertades ciudadanas. Cada uno de estos textos narra cómo en nuestro país hay personas, comunidades, organizaciones y movimientos que batallan incansablemente por transformar la realidad, garantizar y proteger derechos humanos y libertades fundamentales.



El hilo conductor de las historias es el empeño y valentía de las y los protagonistas que, a pesar de los contextos hostiles y aún y cuando todo parece imposible, no se rinden y encuentran caminos democráticos para hacer frente a grupos de poder político, económico, judicial o criminal que amenazan y violentan para imponer su poder, privilegios e intereses.

Este especial es fruto del trabajo conjunto de 19 periodistas —en su mayoría, colegas de medios comunitarios y departamentales— que participaron en un proceso de formación sobre democracia y derechos humanos impulsado por la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP), de la que formo parte. Sus reportajes ponen el foco en la defensa de seis derechos: libertad de expresión y acceso a la información, defensa del territorio, derecho a defender derechos, acceso a la justicia, no discriminación y participación política.



Dos hallazgos interesantes son que esta defensa no se hace desde lo individual sino desde el esfuerzo colectivo que demanda organización y trabajo conjunto y que, en muchos de los casos, el liderazgo es femenino. Por ejemplo, en San Pedro La Laguna, en el departamento de Sololá, ante la aparición en 2009 de una cianobacteria que tiñó de amarillo las aguas del lago de Atitlán, un grupo de mujeres tz’utujiles se organizó en el colectivo Las Guardianas del Lago y, además de emprender acciones para su defensa, decidió ampliar su participación para incidir en procesos nacionales como las elecciones de las cortes o de fiscal general, convencidas de que hay que transformar el sistema para avanzar.

Quince historias que nos inspiran a seguir batallando por transformar este país.



O el texto Tejer la defensa de un conocimiento milenario, que narra cómo las mujeres que integran el Movimiento Nacional de Tejedoras impulsan una batalla legal y cultural para alcanzar el pleno reconocimiento de los textiles indígenas como patrimonio colectivo y de identidad de sus pueblos. Desde 2014 se organizaron para hacer frente al plagio, la industrialización y la apropiación indebida de sus creaciones ancestrales.



También están las historias de Delfina Chavajay y Dalila Mérida. Ambas criminalizadas por liderar la defensa de derechos. Delfina representa a los vendedores del mercado municipal de San Pedro La Laguna que fueron desalojados de sus puestos de venta, y Dalila acompaña a decenas de trabajadores de fincas en la costa sur que reclaman por la violación a sus derechos laborales. Hay otro texto, el de las mujeres achí, sobrevivientes de esclavitud sexual durante el conflicto armado interno en Rabinal, que siguen exigiendo el cumplimiento de las medidas de reparación digna que dictó el Tribunal A de Mayor Riesgo en 2022, tras la sentencia condenatoria contra sus agresores.



La defensa del territorio y los recursos naturales también es una batalla permanente. La organización Naturaleza Xtrema, en Chiquimula, que dirige el biólogo Denis Roldán, rescata y recupera fauna local, ante la ausencia de un centro estatal de rescate. Y en Puerto Barrios, un grupo de pobladores, encabezados por Sandra Portela, lleva adelante la defensa del río Machacas Carretera, frente a la contaminación y deforestación causadas por distintos proyectos alrededor del río.

Estas 15 historias periodísticas de la Guatemala que no se rinde nos inspiran a seguir batallando por transformar este país. No dejen de leerlas en www.cicloscap.com