Godot ha llegado

La incertidumbre y sus escenarios

Tres posibles escenarios sobre los precios de combustible en Guatemala.

El pasado viernes 18 de septiembre, el grupo bancario y financiero más grande de los Estados Unidos, JP Morgan sacó un comunicado reconociendo lo difícil que es predecir como la guerra en Irán, así como los conflictos con los Hutíes en Yemen y Arabia Saudita van a impactar los precios del petróleo “simplemente no podemos modelar un juego final”. Esto confirma lo que los principales analistas geopolíticos y ahora financieros vienen hablando desde hace meses: lo impredecible que es una guerra que en tiempo real cambia y, mientras continue, seguirá cambiando los precios del petróleo.

Es hora de planificar y ordenar presupuestos.

Varias veces he citado a Corey Robin, autor de El miedo. Historia de una idea política (2004) que escribe como durante el siglo XXI el miedo se convirtió en uno de los conceptos de mayor peso político capaz de modificar las voluntades de las masas. Reconoce el trabajo de uno de los tres grandes autores contractualistas, Thomas Hobbes, que bromeaba diciendo: “Mi madre tenía tal miedo que dio a luz a gemelos: a mí y conmigo al miedo”. No es casualidad que haya sido el autor del famoso Leviatán y posteriormente Behemoth, dos monstruos bíblicos mencionados en el libro de Job pensados para invocar los terrores de la vida política. Lamentablemente esto solo ha sido entendido por las autoridades iraníes que reemplazando a sus antiguos líderes también han reemplazado el miedo por algo más útil que es la incertidumbre tanto en la política como en los mercados.

El pasado 9 de septiembre el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en una convención del partido republicano en Texas, prometió US$ 5 mil a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control en la Cámara de Representantes para las próximas elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre. Esta es una respuesta a la incertidumbre que vivimos y al potencial castigo que su gobierno tendrá por no cumplir con el mandato para el cual fue electo: bajar el alto costo de la vida de los estadounidenses. Es un paliativo, una curita ante una situación que, como JP Morgan dijo, nadie puede predecir.

De acuerdo a los análisis geopolíticos (tanto occidentales como no occidentales) y los reportes de riesgo (estos si todos occidentales) presento un breve análisis donde los escenarios, como la película, siempre son tres: el bueno, el malo y el feo. Lo bueno es que se dé una desescalada del conflicto y haya un paso más fluido por el estrecho de Ormuz, tomando en cuenta que las proyecciones se hacen para tres meses y aplicando las mismas al mercado de Guatemala, para diciembre podríamos tener los precios de la gasolina regular entre 38 y 40 quetzales y el diesel entre 44 y 47 quetzales. Lo malo es si las cosas se mantienen como están con una base de los precios elevada y con momentos de baja tensión los precios se mantendrían en 40 a 43 quetzales para la gasolina regular y 47 a 50 quetzales el diesel. Lo feo es una escalada del conflicto con más ataques y restricciones comerciales que elevaría los precios a 45 y 47 quetzales el precio de la gasolina regular y el diesel entre 52 a 55 quetzales. Estas son proyecciones sobre los reportes de la Administración de Información de Energía que es una dependencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos y la cotización del barril de petróleo Brent que es el índice de referencia mundial. Es hora de planificar y ordenar presupuestos, de hacer cambios necesarios y preparase para un futuro incierto, pero igualmente un futuro que, hoy más que nunca, dependerá de cómo queremos que sea. ¡Feliz domingo!