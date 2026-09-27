Alternativas

La inteligencia artificial exige criterio humano

La IA se debe aprender a utilizar con rigor, nunca permitir que sustituya responsabilidad del juicio.

Johann Wolfgang von Goethe, en una balada de 1797, anticipó temores contemporáneos ante la inteligencia artificial. El aprendiz de brujo recurrió a la magia para evitar la fatiga de acarrear agua y se acomodó hasta quedar dormido. Las escobas continuaron la tarea sin control hasta sobrepasar su capacidad de respuesta. El mago que regresa al taller detiene las escobas y restablece el orden porque conoce el límite de la herramienta y ejerce control sobre ella. La fascinación actual por las herramientas digitales revela una inclinación a delegar el esfuerzo mental en artefactos diseñados para ejecutar tareas repetitivas, como si la disciplina cognitiva pudiera externalizarse sin consecuencias. La inteligencia artificial funciona bajo lógica similar: quien no sabe gobernarla permite que tome decisiones capaces de generar estragos, mientras quien la controla mantiene cada operación dentro de parámetros seguros. El error nunca residió en el encantamiento, sino en la renuncia a dirigir procesos que exigen madurez para gobernarlos.



El cine ha explorado durante un siglo la entrega voluntaria del criterio mediante hitos como Metrópolis (1927), 2001: Odisea del espacio (1968) y Matrix (1999). En su narrativa, la imaginación le atribuye espíritu, intención y autonomía a construcciones automatizadas que operan sin conciencia moral. La ficción sugiere máquinas que actúan por voluntad propia, pero la arquitectura real de la IA carece de cualquier forma de intención. Los modelos funcionan mediante patrones estadísticos derivados de información disponible y dependen por completo del entorno que los ejecuta. No existe un espíritu oculto detrás de la fluidez conversacional ni una vida interior capaz de guiar decisiones. Lo que parece autonomía es la respuesta calculada de un sistema que procesa datos sin interpretación ética. La distancia entre fantasía y realidad es profunda.

Las aguas desbordadas de Goethe no cesarán de inundar el taller mientras se espere que los instrumentos asuman la carga de pensar.



Los temores sobre supuestas fugas de IA ignoran su naturaleza elemental. Un programa no es un organismo capaz de desplazarse ni de operar fuera de los límites técnicos que lo contienen. Un virus informático puede trasladarse entre computadoras porque es un programa corto diseñado para replicarse y ocultarse en archivos. Los modelos de inteligencia artificial son programas extensos que requieren procesadores especializados, memoria masiva y canales de transferencia que no existen en computadoras domésticas. La operación de la IA depende de energía continua, infraestructura dedicada y supervisión humana. Se detiene en cuanto se apaga el sistema que la contiene. El verdadero riesgo en la era digital surge cuando el operador delega responsabilidad en herramientas que carecen del criterio necesario para orientar decisiones.



Las herramientas digitales —incluida la inteligencia artificial y sistemas automatizados— reflejan la disciplina mental y los valores del operador. Las aguas desbordadas de Goethe no cesarán de inundar el taller mientras se espere que los instrumentos asuman la carga de pensar. Las tecnologías de naturaleza digital forman parte estable de la estructura contemporánea y continuarán integrándose en procesos productivos, educativos y organizacionales. El dominio responsable en un tiempo marcado por innovación acelerada exige criterio y ética. La regulación no debe enfocarse en el programa, sino en el usuario y en el uso que le da a la IA. La inteligencia artificial es una herramienta que se debe aprender a utilizar con rigor, nunca permitir que sustituya responsabilidad del juicio. La importancia no reside en el programa, sino en el factor humano que lo entrena y asume la responsabilidad de su uso.