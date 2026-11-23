Conciencia

La justicia que tarda

La justicia penal es el mayor reto para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala.

Un pequeño proveedor entrega el trabajo que le encargaron. Emite la factura y pasan los meses. El cliente sigue sin pagar. Acudir a un tribunal supone tiempo y dinero. Aun si obtiene una sentencia favorable, puede tener que esperar para cobrar. Entretanto, debe pagar sueldos y decidir si acepta otro pedido. De esa experiencia dependerá si vuelve a vender a crédito o si se anima a contratar a otra persona.



A veces se confunde la legalidad con el Estado de derecho. La legalidad exige que una autoridad actúe conforme a la ley. Según Naciones Unidas, el Estado de derecho exige además que la ley se aplique por igual, también a quienes gobiernan, y que cualquiera pueda defender sus derechos ante un juez independiente. Para Friedrich Hayek, el gobierno debe sujetarse a reglas establecidas y conocidas de antemano, para que las personas puedan hacer planes. Eso importa a quien vende a crédito, a quien quiere invertir y a quien necesita proteger su patrimonio.



El índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP) trata de medir en qué grado se cumple el Estado de derecho en cada país de forma cuantitativa. Evalúa ocho aspectos, entre ellos los límites al poder, la corrupción, la seguridad y la justicia. La escala es de 0 a 1, donde 0 es la nota más baja. En 2026, Guatemala pasó del puesto 110 al 106 entre 143 países. La posición también depende de cómo les fue a los demás países. Lamentablemente, el punteo de Guatemala apenas subió, de 0.4395 a 0.4442. Redondeado a dos decimales, sigue en 0.44, el mismo nivel desde 2021.



El índice combina encuestas a la población y cuestionarios a expertos. Recoge experiencias y también apreciaciones que pueden variar de una persona a otra. Según el Cien, la última encuesta de población utilizada para Guatemala es de 2021. La variación de este año refleja la actualización de la evaluación de los expertos. Con esa salvedad, el índice es un referente para comparar países y reconocer dónde se tienen mayores dificultades.



En justicia civil mejoró la nota que mide los retrasos en los procesos. La del cumplimiento de las resoluciones cayó al punto más bajo desde que se mide. Pensemos en el proveedor. Si por fin el juez le da la razón, todavía queda por ver cuándo podrá cobrar.

El índice orienta las prioridades y los datos del sistema permiten seguir los avances.



En justicia penal sigue con grandes desafíos; Guatemala quedó en el puesto 123 de 143 países. Su punteo fue de 0.31, el más bajo de los ocho factores que evalúa el índice para el país. Dentro de este factor, el resultado de mayor reto es la capacidad del sistema correccional para reducir el comportamiento delictivo, con apenas 0.12. La eficacia de la investigación criminal obtuvo 0.22.



Estos resultados dan especial relevancia al compromiso que las instituciones del sistema de justicia penal y la Coalición por la Seguridad Ciudadana firmaron para trabajar juntos. Ahora toca traducirlo en un plan estratégico con metas comunes, plazos y responsabilidades. Si el punteo penal es de 0.31, ¿cuánto se quiere mejorar y en cuánto tiempo? El índice puede servir de referencia pública. Para dar seguimiento a los compromisos, las instituciones deben acordar qué resultados medirán con sus propios datos y publicarlos periódicamente.



Se puede empezar por medir cuánto pasa entre la denuncia y las primeras diligencias, en qué etapa se acumulan los casos y cuánto tarda en resolverse un proceso. En el sistema penitenciario se necesita que funcionen tanto los controles como la rehabilitación y la reinserción social. El seguimiento de estos resultados permitirá a cada institución ver dónde intervenir y a la población exigir cuentas por los compromisos asumidos.



El proveedor sigue esperando el pago. La víctima de un delito espera que alguien investigue y le dé una respuesta. Para ambos, cada mes cuenta.



¿Justicia que tarda es justicia?