Criterio urbano

La ley de contrataciones debe analizarse a fondo

No por correr amanece más temprano

Ya vimos lo que ocurre con leyes que han sido aprobadas a la carrera, de urgencia nacional, y los daños que esto le genera a la certeza jurídica y al mismo Estado de derecho. Leyes como la de Ciberseguridad o la misma Ley de Cine, que las pusieron como condicionantes a la Ley del Presupuesto, se aprobaron de urgencia nacional, con graves errores, que seguramente tendrán varias inconstitucionalidades planteadas.



Pues lo mismo se quería hacer con la ley de contrataciones públicas, que si bien —como algunos allegados al gobierno han dicho— ingresó al pleno el 25 de noviembre de 2025, no había sido discutido en ninguna comisión, ni tiene dictamen todavía. Con esto, se pretendía aprobarla de urgencia nacional, con varios errores garrafales que se han ido solventando gracias a las bancadas de oposición en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, así como el llamado a no correr con una ley tan importante por parte del sector empresarial organizado y varios centros de pensamiento de diferente tendencia ideológica.



Para una iniciativa tan importante, como mínimo se debería establecer una mesa de trabajo que cuente con representación de expertos en contratos, ya que es una ley totalmente nueva que reemplazaría la Ley de Contrataciones vigente. Durante el fin de semana circuló un borrador de la iniciativa que se está discutiendo para dictamen, y todavía deja varias lagunas y falta de certeza jurídica, que quisiera comentar con el propósito de seguir insistiendo en que una ley de esta importancia no se apruebe de urgencia nacional, sino que pase en su trámite ordinario, con dictamen y tres lecturas más, una por artículos, y redacción final. Lo peor de todo esto es que hay diputados oficialistas que ya ni saben qué se está trabajando e insisten en que se apruebe de urgencia.



El borrador de la iniciativa que ha circulado deja serios vacíos jurídicos en materia de transparencia; por ejemplo, se crea un ente rector por ley sin independencia a través de una dirección general de contrataciones públicas, sin especificar quién nombra al director, y se financia de las mismas multas que impone, lo cual genera un claro conflicto de intereses y un incentivo perverso, con un grave riesgo de abuso de autoridad.

Necesitamos un sistema de compras públicas competitivo, transparente, ágil y eficiente, con una ley de contrataciones moderna, pero para ello se debe actuar con prudencia y responsabilidad.



Se pueden contratar obras de hasta Q2 millones de quetzales con ocho días de convocatoria, y se puede adjudicar con una sola oferta y solo los contratos con llave en mano deben cumplir con el SNIP. La obra, en general, puede licitarse sin preinversión registrada; además, el supervisor de la obra puede ser un empleado de la misma entidad.



Estos son solo algunos de los temas que deberían discutirse antes de elaborar el dictamen final y luego aprobarlo con el proceso legislativo ordinario, con el fin de contar con más recomendaciones de expertos en la materia. Además, muchos de los artículos de la ley no entrarían en vigor sino hasta dentro de 36 meses de ser publicada la ley en el diario oficial, por lo que no hay razón para correr.



Lo mejor que se puede hacer en estos momentos es valorar a los diputados que se oponen a que la ley sea aprobada de urgencia nacional. Animamos a mantener esa postura con firmeza, en defensa de la institucionalidad.



Necesitamos un sistema de compras públicas competitivo, transparente, ágil y eficiente, con una ley de contrataciones moderna, pero para ello se debe actuar con prudencia y responsabilidad. El borrador que circuló ya tiene cambios y adiciones por casi 20% del texto total, y seguro existirán más comentarios, lo cual demuestra que no valía ni vale la pena aprobarla de urgencia nacional.