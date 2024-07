Aleph

La luna de miel se terminó

Muchas cosas se están haciendo bien, pero no se están comunicando bien.

La luna de miel entre el gobierno de Arévalo y la ciudadanía ha terminado. Es hora de apostarle a una relación de más largo aliento, en la cual las reglas del juego sean claramente trazadas, establecidas, comunicadas y ejecutadas. Es tiempo de renovar el pacto entre el gobierno y sus gobernados, para comenzar a ponerle un verdadero fin a esa alianza mafiosa que ha secuestrado a Guatemala por décadas: el pacto de corruptos. Tiempo de actuar con firmeza, de comunicar oportuna y apropiadamente, de construir una base social amplia y de ponerse la camiseta que dice “presidente de todas y todos los guatemaltecos”.

Muchas cosas se están haciendo bien, pero no se están comunicando bien. Mucha gente de todo el país quiere oír y ver más a su Presidente. ¿Qué tal crear algo así como “los miércoles de Arévalo”, donde el presidente le hable media hora a la gente? No hablo de las mañaneras de Amlo, porque Arévalo no es Amlo y Guatemala no es México; hablo de crecer la base social de un movimiento que está cambiando la manera de hacer política y que necesita conectar más con la gente de todo el país, no solo haciendo bien las cosas, sino comunicándolas bien y a tiempo. Pienso ya en las elecciones 2027. Arévalo no es solo presidente para los de siempre; eso implica hablar regularmente (no coyunturalmente) con las juventudes, los distintos pueblos originarios, la gente del campo y la ciudad, las mujeres de todo el país, la gente de la tercera edad o con discapacidad, los migrantes, la diversidad, y más.

Hay que ganarle este país a las mafias. No será cosa sencilla, porque los engranajes que el pacto de corruptos ha puesto a funcionar en todo el Estado no han dejado de girar. Los golpistas están más dispuestos que nunca a no detenerse y a traerse abajo a los que no comulgan con su narrativa criminal y sus oscuros intereses. Peor aún, quieren traerse abajo este intento democrático que apenas comenzamos a vislumbrar. Para que el presidente Arévalo y su gabinete puedan gobernar, debe terminar la absurda e infundada persecución penal en su contra desde el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en total complicidad con una Corte de Constitucionalidad (CC) que hoy nos avergüenza y debe ser neutralizada. La lucha ha sido asimétrica, ya que todo el sistema judicial está coludido; por eso hay que procurar balances muy pronto, porque lo que no se limpia a tiempo solo produce más gangrena, desgaste y putrefacción.

El imparable ataque de burdos netcenteros en las redes; las inútiles, malintencionadas e infinitas citaciones de diputados hipócritas a funcionarios públicos que ya casi duermen en el Congreso; el litigio malicioso del “Juezito” que busca darle la estocada final al Partido Movimiento Semilla; los casos fabricados a dedo por el MP contra los enemigos del pacto de corruptos y la “falta de pruebas” para los amigos; la reciente e injusta condena a Virginia Laparra por denunciar y nombrar la corrupción; la rearticulación permanente de la gusanera de un sistema judicial que sostiene sus mafiosas alianzas a punta de caletas y colas machucadas. Nada se ha detenido. Como dijo Jose Rubén Zamora al otorgársele el reciente premio Gabo 2024, luego de más de 700 días en prisión: “…el sistema no puede combatir el narco, la corrupción y la impunidad, porque el narco, la corrupción y la impunidad son el sistema”.

La narrativa y prácticas democráticas no serán jamás equivalentes o equiparables a la narrativa y prácticas criminales. Por eso, no podemos compararlas, ponerlas a dialogar, a negociar, a gobernar o a hacer política juntas. Lo criminal hay que erradicarlo de un Estado democrático, centrado en la justicia. Un gobierno se ejerce, porque nadie nos lo regala. Es tiempo.