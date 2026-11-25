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La nueva Guatemala de la innovación

Hace 250 años, Guatemala tuvo que tomar la decisión de construir una nueva ciudad.

En 1776, después de que catástrofes naturales arrasaron la Antigua Guatemala, un grupo de visionarios fundó la Nueva Guatemala de la Asunción. Hoy, exactamente 250 años después, Guatemala vive un segundo nacimiento: ya no sobre la destrucción y el miedo, sino desde la creatividad, la tecnología y el talento de su juventud.

El mismo país que ha visto partir a tantos jóvenes por falta de oportunidades puede convertirse en un lugar donde encuentren razones para quedarse, emprender y construir.

Durante décadas hemos sido exportadores de talento. Miles de guatemaltecos han dejado el país en busca de oportunidades que muchas veces no encontraron aquí. Sin embargo, algo está cambiando. El ecosistema emprendedor comienza a tomar fuerza y cada vez son más los jóvenes que están demostrando que desde Guatemala también se pueden crear soluciones para el mundo.

Guatemala se está volviendo un centro donde emprendedores, inversionistas, universidades y autoridades se reúnen para compartir ideas y construir oportunidades.

Pero existe una contradicción que debería preocuparnos: mientras algunos jóvenes guatemaltecos están desarrollando tecnología para competir internacionalmente, buena parte de nuestras aulas todavía no cuenta con las herramientas, la conectividad ni la formación necesarias para aprovechar esta transformación. Cuatro años después de la llegada de ChatGPT al público mundial, la inteligencia artificial ya está cambiando la manera en que aprendemos, trabajamos y producimos. El problema es que no todos estamos avanzando al mismo ritmo. Si queremos que Guatemala aproveche esta transformación, debemos dejar de hablar de innovación como un discurso y empezar a convertirla en una prioridad desde nuestras políticas públicas.

Tenemos una población joven que representa una enorme oportunidad, pero la juventud, por sí sola, no constituye una ventaja si no cuenta con educación, herramientas y oportunidades. Por eso urge poner en marcha una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que establezca objetivos concretos, presupuesto, plazos y mecanismos de evaluación. No se trata simplemente de llevar computadoras a las escuelas, sino de formar docentes, garantizar conectividad e incorporar herramientas tecnológicas que permitan desarrollar nuevas capacidades en nuestros estudiantes.

Esta transformación tampoco puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno. Necesitamos que las universidades, las empresas, los emprendedores y la sociedad civil se sienten a la misma mesa. Desde el derecho también tenemos una responsabilidad: construir reglas que protejan a las personas, generen confianza y permitan que la innovación avance sin convertirse en una amenaza para nuestros derechos.

Por supuesto, todavía tenemos desafíos: la brecha educativa, el acceso financiero y la burocracia son obstáculos. Pero no podemos permitir que esas dificultades se conviertan en una excusa para permanecer inmóviles. El mismo país que ha visto partir a tantos jóvenes por falta de oportunidades puede convertirse en un lugar donde encuentren razones para quedarse, emprender y construir.

Hace 250 años, Guatemala tuvo que tomar la decisión de construir una nueva ciudad. Hoy nos corresponde tomar otra decisión: construir un país que no solamente sea consumidor de los avances tecnológicos del mundo, sino que tenga la capacidad de producirlos, adaptarlos y ponerlos al servicio de la gente.