Con otra mirada

La Orden Roberto Aycinena Echeverría

Con el apoyo de colegas y amigos, propuse al Colegio de Arquitectos crear la Orden Roberto Aycinena Echeverría.

Para fines de registro en la memoria de los arquitectos de Guatemala, contaré sobre el origen de la Orden Roberto Aycinena Echeverría, creada por el Colegio de Arquitectos.



El nombre de Roberto aparece en el imaginario nacional junto al de sus entrañables amigos Carlos Haeussler y Jorge Montes, cuando regresaron a Guatemala hacia 1952, después de haber estudiado Arquitectura en México, los dos primeros y en EE. UU. el tercero. La notoriedad de aquel trío fue su anhelo por crear una facultad de Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para que otros jóvenes no tuvieran que ir a otros países. El 7Jun1958 el Consejo Superior Universitario autorizó la creación de la nueva facultad, y el 5Sept Roberto, en su calidad de miembro, en representación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, logró que se aprobara su funcionamiento; fue nombrado Decano Interino.



Durante la ebullición cultural de la década siguiente, junto a la Academia de Geografía e Historia, se dio seguimiento a la declaratoria de La Antigua Guatemala como Monumento Nacional de 1944. El resultado fue, en 1969, la creación de la Ley Protectora y el Consejo Nacional para su Protección (CNPAG). Entidad que integró por nombramiento del Instituto de Antropología e Historia; al igual que lo fueron otros profesionales, por otras instituciones. Tuve el privilegio de compartir con ellos en mi calidad de segundo Conservador de la Ciudad.



Por su afición al dibujo a lápiz y sus excepcionales “disecciones arquitectónicas”, pedí que trabajara una serie de la arquitectura monumental con el objeto de exponerla en 1983. La preparación de la exposición coincidió con las bajas pasiones de un funcionario, quien no renovó su nombramiento como miembro del CNPAG. La exposición fue un éxito. Se vendió casi todo excepto las disecciones, que reservó para sí. A su retiro en 1984 fue nombrado Conservador Vitalicio de LaAG y le fue conferida la Orden Diego de Porres; máxima condecoración que se otorga a quienes hayan hecho aportes sustantivos a la conservación de la Ciudad.

Por su afición al dibujo a lápiz y sus excepcionales “disecciones arquitectónicas”, pedí que trabajara una serie de la arquitectura monumental con el objeto de exponerla en 1983.



En ese mismo año, con el apoyo de colegas y amigos, propuse al Colegio de Arquitectos crear la Orden Roberto Aycinena Echeverría; sugerencia que fue bienvenida. Su diseño le fue requerido años más tarde.



En 1993, con sus amigos Vilma Brol de Sosa, Miguel Álvarez Arévalo y el suscrito, con el apoyo de Fernando Masaya, miembro del Concejo Municipal durante la administración del alcalde Óscar Berger, fue creado el Consejo Consultivo para la Conservación del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y junto a este, Renacentro, figura emblemática que unió a la Usac, Ministerio de Cultura y Deportes, Inguat y la Municipalidad de Guatemala. Dictó la política para recuperar tan importante espacio urbano. Definió los límites del Centro Histórico que el Ministerio de Cultura y Deportes publicó en acuerdo ministerial 328-98, y redactó el Reglamento Municipal para su conservación, del 2Ag2000, al amparo de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.



Roberto Aycinena Echeverría falleció el martes 3 de octubre 2006. Con su partida, La Antigua Guatemala perdió a un ferviente admirador y defensor de su conservación y desarrollo; y la Nación, a uno de los arquitectos modernos y contemporáneos más connotados.



Invito a otros colegas para que, en aras de enriquecer la historia de nuestro Colegio Profesional, escriban sus recuerdos sobre quienes participaron en la creación de las órdenes existentes; como las que fueron otorgadas la semana pasada a queridos colegas y amigos: la Orden Porta-Liuti y la Orden Lionel Méndez Dávila.