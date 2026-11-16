Reflexiones sobre el deber ser

La posverdad en la política

En política, la posverdad se traduce en la apelación a las emociones de las masas.

La verdad es la conformidad de la realidad con lo que se dice, piensa o siente de ella. O sea, la verdad es la concordancia entre lo cierto y lo que se expresa o percibe. Por el contrario, la posverdad, según el Diccionario de la lengua española, es la distorsión deliberada de una realidad o la manipulación de creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales.

Los impostores promueven el odio y el altercado.

Quienes se valen de la posverdad capitalizan la irracionalidad. Aunque los seguidores de los timadores intuyan o perciban la falsedad en los dichos de estos, no les importa y la aceptan sin cuestionar; quieren creer en el bulo y eso basta; se identifican con el disparate. Es más, los impostores promueven el odio y el altercado, así como siembran discordia, fabrican enemigos y alientan la ruptura.

En política, la posverdad se traduce en la apelación a las emociones de las masas, valiéndose de sus creencias, inclinaciones y sesgos, sin que importe la fidelidad de lo que se dice. Se la asocia a una ficción o mentira emotiva, construida por hábiles e inescrupulosos explotadores del resentimiento y la susceptibilidad de los individuos o grupos vulnerables, frustrados, influenciables o en precariedad, así como transmitida con cinismo como una suerte de salvación o reivindicación, a través de la propaganda del odio, ruidosa, injuriosa e insidiosa.

La posverdad se asimila a la demagogia, que es la manipulación de la conducta u opinión de los ciudadanos mediante halagos, falsas promesas o digresiones, con fines de control. El demagogo, con aplomo e hipocresía, recurre a la falacia, o sea, a relatos que parecen válidos, aunque no lo son. “Más que la verdad, el demagogo dice lo que el público quiere oír”, afirma José Ramón Ayllón.

Joseph Goebbels, el propagandista nazi que en su día alentó el fanatismo y el enojo, expresa: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una realidad”. “Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil”, agrega.

Los artífices de la posverdad en lo político inventan chivos expiatorios, a quienes inculpan de fracasos, desgracias o privaciones; fomentan la tensión y el ataque; explotan el miedo y la conspiración, sembrando alarma, aversión y venganza; blofean para impresionar y persuadir con argucias; distorsionan lo evidente y lo cierto; y, asimismo, echan mano del maniqueísmo, la intolerancia y la descalificación.

En las redes sociales circulan relatos e imágenes impregnadas de posverdad. La inducción al error, la distorsión de la realidad y la seducción maliciosa son tácticas manipuladoras. Lo peor es que, ante la ausencia de interlocutores confiables que refuten los sofismas, muchos ingenuos, ilusos, incautos o ignorantes caen en la trampa de la desinformación, es decir, en el engaño deliberado. “No engañes a nadie, pero tampoco te dejes engañar”, aconseja Erich Fromm.

Los buscadores de la verdad, regidos por la honestidad y el rigor intelectual, tienen el desafío de hacer valer, con talento, la ética y el pensamiento crítico, lo veraz, lo razonable, así como denunciar la manipulación que se esconde tras la apariencia y el eufemismo. Sin duda, la fidelidad a la verdad exige paciencia para descubrirla, integridad para defenderla, apego al Derecho para justificarla y carácter para desnudar el fraude.

Por lo tanto, solo los liderazgos lúcidos, que aquilatan la verdad, la decencia y el mérito, pueden objetar y derrotar a los heraldos del odio, el embuste y la falsedad, así como asumir el remo supremo de la patria en pro de la consecución del bien común.