Imagen es percepción

La reunión del siglo, un nuevo reparto del mundo

81 años después de Yalta, tres líderes vuelven a sentarse frente al destino del mundo. Esta vez, el poder va mucho más allá de las fronteras.

En febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta para decidir el futuro de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Sus acuerdos contribuyeron a configurar el orden internacional que dominaría las décadas siguientes. Ochenta y un años después, la historia parece encontrar un inquietante paralelismo.

Estaremos presenciando el inicio de una nueva arquitectura del poder mundial o simplemente una fotografía histórica.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin se reúnen en la ultratecnológica ciudad china de Shenzhen, en una cita que podría redefinir no solo el destino de Europa, sino el equilibrio del poder mundial. Sin embargo, existe una diferencia reveladora. Mientras en Yalta Europa tuvo un lugar en la mesa, hoy ningún dirigente europeo ha sido invitado a participar en las conversaciones que podrían marcar su propio futuro. Ni siquiera una invitación de cortesía.

La imagen de los tres líderes evoca inevitablemente la Conferencia de Yalta, cuando las grandes potencias negociaron el destino del mundo de la posguerra. Entonces, Occidente contaba con dos representantes, Roosevelt y Churchill. Hoy, únicamente Estados Unidos ocupa un lugar en esa mesa. Europa, con sus 450 millones de habitantes y su enorme poder económico, permanece al margen de conversaciones que podrían redefinir su seguridad y su futuro. Uno de los continentes más ricos e influyentes del planeta podría ver cómo otros negocian decisiones trascendentales para su propio destino.

Las consecuencias de esta reunión no se limitarán a Europa. Millones de personas en Asia, África y América Latina podrían verse afectadas por decisiones en las que no tendrán participación alguna. Sin embargo, Trump, Putin y Xi Jinping no llegan a esta cita como aliados dispuestos a repartirse el planeta, sino como líderes de tres potencias que compiten por la supremacía mundial. Estados Unidos conserva su poder militar, económico y tecnológico; China consolida su dominio industrial y tecnológico, mientras que Rusia mantiene su influencia gracias a su arsenal nuclear y sus recursos energéticos. Aunque sus intereses difieren, cualquier acuerdo entre estas potencias podría redefinir el equilibrio mundial y las reglas que lo han regido durante décadas.

Esta nueva Yalta ya no se limitaría a trazar fronteras ni a repartirse territorios. El verdadero poder del siglo XXI se disputa en el dominio de los semiconductores, la inteligencia artificial, los minerales estratégicos, los satélites, las rutas comerciales y las monedas digitales. Quien controle estos recursos tendrá la capacidad de someter economías enteras sin disparar una sola bala ni invadir un país. Las guerras del futuro no necesariamente se librarán en los campos de batalla, sino también en el espacio digital, donde una potencia podría paralizar bancos, comunicaciones, sistemas energéticos y servicios esenciales en cuestión de segundos.

Por eso resulta tan inquietante la coincidencia de esta cita con las fallas que afectaron a Microsoft, bancos, la aviación estadounidense y comunicaciones de seguridad. Las autoridades niegan que exista evidencia de ataques coordinados o de una conexión entre los incidentes. Pero la simultaneidad expone una verdad a todas luces. La civilización más conectada de la historia también puede ser la más vulnerable a una interrupción invisible.

Aunque probablemente nunca sabremos qué hablaron realmente estos líderes a puerta cerrada, lo que sí trascendió permite comprender la magnitud de este encuentro. Sin embargo, no hubo compromisos concretos de desarme ni soluciones anunciadas para las guerras en Ucrania e Irán. Quizás el verdadero resultado de esta histórica reunión no esté en lo que anunciaron, sino en lo que decidieron callar.