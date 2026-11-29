Construyendo ideas

La seguridad como moneda de cambio

La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en reducir el gasto.

Queremos seguridad, pero le quitamos recursos a quienes deben garantizárnosla. Exigimos capturas, patrullajes, investigaciones y resultados contra el crimen organizado, pero el presupuesto aprobado por el Congreso limita los recursos solicitados para enfrentar esos problemas.

Una cosa es financiar el desarrollo local y otra convertirlo en una fuente de financiamiento político.

El 25 de noviembre, el Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto para 2027, reduciendo en Q736.6 millones la asignación propuesta para Gobernación. En contraste, elevó de Q1,200 millones a Q7,606 millones el aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). A las puertas de un año electoral.

¿Cuándo una negociación presupuestaria se convierte en un mecanismo de presión al Estado? Si los recursos públicos se condicionan a intereses particulares, la seguridad corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio político. Tenemos derecho a saber qué se negoció y qué compromisos se adquirieron.

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, publicados por Prensa Libre, al 24 de noviembre los Codedes apenas habían ejecutado el 34.76 % de su presupuesto de este año. Con los saldos pendientes y las nuevas asignaciones, podrían disponer de unos Q20 mil millones en 2027.

Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advirtió sobre el riesgo de que las prioridades electorales desplacen los criterios técnicos del gasto.

La preocupación no se limita a las inauguraciones de obras y la promoción de candidatos. También debe fiscalizarse si las contrataciones públicas terminan convirtiéndose en una fuente indirecta de recursos para los partidos políticos mediante aportes de contratistas beneficiados con adjudicaciones.

El presidente del Congreso sostiene que los fondos responden a necesidades municipales y no a intereses electorales. Precisamente por ello es indispensable transparentar las adjudicaciones, identificar a los beneficiarios y fiscalizar el origen de los recursos que recibirán los partidos durante la campaña. Una cosa es financiar el desarrollo local y otra convertirlo en una fuente de financiamiento político.

Mientras tanto, Gobernación solicitó Q1,349 millones adicionales para cubrir necesidades de bienestar policial, patrullas, motocicletas, armamento, seguros, combustible, mantenimiento y equipamiento. Tampoco fueron incorporados.

Una patrulla sin combustible no puede responder a una emergencia. Un investigador sin herramientas tiene menos posibilidades de esclarecer un homicidio. Incorporar nuevos policías sin garantizarles equipamiento y condiciones laborales dignas limita su capacidad para protegernos.

Según Gobernación, están en riesgo 13 proyectos de infraestructura policial y penitenciaria, el Hospital General de la PNC, el funcionamiento de las cárceles de Masagua y El Triunfo, el fortalecimiento de la investigación criminal y la atención a mujeres sobrevivientes de violencia. Además, el proceso electoral requerirá un despliegue policial adicional.

La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en reducir el gasto, sino en garantizar que cada quetzal responda a una necesidad real. Tan importante es fiscalizar los recursos de seguridad como los destinados al desarrollo municipal.

La seguridad no pertenece a ningún gobierno ni partido. Le pertenece al comerciante extorsionado, al transportista amenazado y a la madre que espera que sus hijos regresen a casa.

Ante el veto presidencial anunciado, corresponde revisar estas prioridades y explicar cómo se garantizará la seguridad ciudadana. Los recursos públicos deben servir a los ciudadanos, no a las campañas electorales.

En 2027 tendremos elecciones, pero la delincuencia no espera a que terminen las campañas políticas. La seguridad de los guatemaltecos jamás debería convertirse en moneda de cambio de una negociación presupuestaria.