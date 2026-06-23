Punto de encuentro

La Usac importa, y no solo para las y los sancarlistas

Quedan apenas ocho días para impedir que se concrete la reelección del usurpador.

Disculpen ustedes que vuelva con el mismo tema. Pero es imprescindible seguir insistiendo en que Walter Ramiro Mazariegos Biolis no debe asumir un segundo mandato como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), porque el proceso fue ilegal y fraudulento.

Su elección en el 2022 fue también producto de un fraude. Incluso el día de las votaciones, que en aquella ocasión se realizaron en el Parque de la Industria, se vedó el ingreso a los electores de oposición, se utilizaron grupos de choque que arremetieron en contra de profesores y estudiantes y —encima— agentes de la Policía Nacional Civil gasearon a manifestantes y electores, en complicidad con las huestes de Mazariegos.



Durante estos cuatro años de rectorado, la cooptación de la institucionalidad universitaria fue parte de su estrategia. Esto incluyó mantener dentro del Consejo Superior Universitario (CSU) a una mayoría de integrantes afines —a pesar de tener los cargos vencidos— e interferir en las elecciones de autoridades de facultades, centros regionales y escuelas no facultativas.



Además de promover y realizar cambios en la normativa interna, incluidas modificaciones a los reglamentos de elección para garantizar la manipulación del proceso y su reelección, Mazariegos emprendió una persecución dentro y fuera de la universidad en contra de estudiantes, docentes y trabajadores que denunciaron y encabezaron los movimientos de resistencia.

Su rescate pasa por impedir que Walter Mazariegos ocupe la rectoría por otro periodo.



La alianza con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras Argueta devino en procesos penales espurios en contra de los liderazgos más visibles del movimiento de oposición al fraude. Fuimos testigos de las capturas y el encarcelamiento de personas inocentes que aún hoy continúan ligadas a proceso y a la espera de enfrentar juicios por delitos que no cometieron, y vimos también la expulsión de jóvenes sancarlistas de sus unidades académicas y de la universidad. Muchos de ellos permanecen en el exilio para resguardar su integridad y libertad.



A pesar de todo esto, se consolidó la oposición a Mazariegos y a la mafia que tiene capturada a la Usac. En facultades y colegios profesionales se obtuvieron victorias contundentes y se votó por electores de oposición que debían participar en el proceso para designar al nuevo rector para el período 2026-2030. Pero la historia se repitió. De nuevo, se denegó la acreditación de la mayoría de electores y se les negó el ingreso al hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, recinto donde se llevó a cabo el segundo fraude electoral el pasado 8 de abril.



Quedan apenas ocho días para impedir que se concrete la reelección del usurpador. La Corte de Constitucionalidad —por mayoría de tres contra dos— avaló el fraude con una vergonzosa resolución. El presidente Bernardo Arévalo guarda silencio e inexplicablemente decidió ver para otro lado, a pesar de la centralidad que la universidad pública tiene para el país.



La Contraloría General de Cuentas se mantiene firme y se ha negado a otorgarle el finiquito a Mazariegos al detectar posibles irregularidades en contrataciones y manejo de los fondos en el presupuesto de la Usac; ya interpusieron las denuncias penales en el MP en contra del aún rector y 24 integrantes del CSU. Se esperaría una actuación independiente y diligente ahora que se rompió el Pacto tras la salida de la fiscal general de la impunidad.



La Usac importa y no solo para las y los sancarlistas. Su rescate, que pasa en primer lugar por impedir que Walter Mazariegos ocupe la rectoría por otro período, es vital para garantizar educación superior de calidad a miles de estudiantes, recuperar su indiscutible aporte a la solución de los problemas nacionales y frenar la cooptación de sus representantes en diversas instancias de la administración pública.