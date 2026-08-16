Godot ha llegado

Las divisiones internas de los demócratas

Con miras a las elecciones de medio término, los demócratas siguen sin ponerse de acuerdo en una agenda de partido.

El mandato económico central de Donald Trump al ganar las elecciones de 2024 giró en torno a la promesa de combatir la inflación y bajar el costo de vida, bajo el lema informal de “terminar con la inflación desde el primer día”. A partir de ahí se desprendían varios ejes concretos: el control de la inflación y el costo de vida; aranceles como herramienta para proteger la manufactura estadounidense y traer de vuelta empleos; recortes de impuestos, desregulación energética y restricción migratoria como política económica. A un año de su mandato, estos objetivos no han sido logrados. Para julio del 2026, la inflación estaba en 3.6, superando el 3% en el que se encontraba cuando tomó posesión de acuerdo a Bloomberg. Desde que se inició la guerra contra Irán, en febrero de este año, los pequeños logros que obtuvo en el 2025 han desaparecido.



Esto podría ser algo positivo para la oposición, con miras a las elecciones de medio término en noviembre; sin embargo, las diferencias internas en el partido demócrata parecen pesar más que su deseo de recuperar poder en la Casa de Representantes y el Senado. El Partido Demócrata está construyendo su campaña para las elecciones de medio término de noviembre en torno a un eje central: la asequibilidad (affordability), aunque hay tensiones internas sobre qué tan a la izquierda o al centro debe posicionarse el mensaje.



El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, presentó esta agenda como la pieza central de la campaña. Se comprometió a bajar el costo de los alimentos, la gasolina y la vivienda; hacer la atención médica más asequible y proteger Medicare y Seguro Social, además de prometer responsabilizar a las empresas por el aumento de precios. Sin embargo, no detalló una agenda legislativa específica, solo delineó las prioridades generales del partido.

Las diferencias internas en el partido demócrata parecen pesar más que su deseo de recuperar poder.



Por un lado, el ala centrista bajo la coalición llamada “New Democrat Coalition”, compuesta por 115 representantes, presentó su propia hoja de ruta, enfocada en bajar cinco costos principales: salud, vivienda, energía, cuidado familiar y bienes esenciales del hogar como los comestibles. Entre sus propuestas concretas están flexibilizar el proceso federal de permisos para proyectos energéticos, con el fin de bajar el costo de los servicios públicos, reducir regulaciones de construcción de viviendas para acelerar la vivienda asequible y desarrollar una estrategia nacional para centros de datos que reparta sus beneficios y costos. Mientras tanto, otros representantes moderados como Mike Thompson y Richard Neal introdujeron la “American Affordability Act”, que busca reducir costos de vivienda, educación y cuidado infantil mediante créditos fiscales.



En cambio, el ala más progresista cuenta con una agenda que incluye la abolición del sistema policial y penitenciario actual, reducción del financiamiento del Pentágono, y amnistía para todos los inmigrantes indocumentados. El senador Bernie Sanders ha defendido que la gente está cansada del statu quo y quiere un cambio real, y esto se ha reflejado en victorias primarias, como la ajustada victoria de Abdul El-Sayed en la primaria demócrata al Senado en Míchigan, así como la de Zohran Mamdani como alcalde en la ciudad de Nueva York.



Al día de hoy, las encuestas (fivethirtyeight.com) favorecieron a un candidato demócrata sobre uno republicano por 5 puntos (48% frente a 43%), con una ventaja de 15 puntos entre independientes, la opinión positiva de los propios demócratas sobre su partido cayó unos 12 puntos en el último año, lo que refleja más una inercia en contra de algunas decisiones que Trump ha tomado y no una propuesta seria demócrata para recuperar poder en el Capitolio. ¡Feliz domingo!