Nota bene

León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

Su regreso a casa fue emotivo e inspirador

El viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, que culmina hoy, fue tan exitoso como el periplo por Francia. Los medios se enfocan en las masas emocionadas que desbordan las calles, y las misas y vigilias multitudinarias, porque esta recepción numerosa pone de manifiesto que la religión no ha muerto, ni siquiera en el país latinoamericano más secular, Uruguay. Llamaron la atención el orden y la fluidez con que se llevó a cabo cada evento. Notamos además la cercanía del papa León XIV: su fortaleza y energía a pesar de una operación reciente, su humilde perdón cuando se percató de que hablaba italiano en vez de español, sus ojos llenos de lágrimas porque un canto lo emocionó, y su evidente felicidad al recibir abrazos de los niños. A un año y medio de su elección, aún estamos conociendo al sucesor de Pedro, y en estos días nos ha dado muchos indicios sobre quién es y cómo lidera al pueblo católico.



Uruguay, Argentina y Perú presentan diferentes retos. Casi la mitad de la población uruguaya dice no tener afiliación religiosa, o ser atea o agnóstica, aunque la Iglesia reporta que, en 2024, el 77% de la población total recibió el sacramento del bautismo. En la Universidad Católica de Uruguay, S. S. León XIV habló de la misión de la enseñanza católica. Esta debe comunicar el Evangelio a través de los cinco sentidos para que “quien participa de la comunidad educativa crezca y fortalezca su inalienable dignidad de persona humana”. Y en su discurso ante las autoridades del país resaltó que, dentro de un Estado laico, los cristianos pueden convivir con personas de distintas tradiciones y aportar a la vida comunitaria sin tener que ocultar su fe. Uruguay puede modelar a los países vecinos esta cooperación y armonía en la pluralidad.

Nos deja un mensaje de amor, unión y libertad



Argentina tiene una población 13.6% mayor que Uruguay, y el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en el país. Sin embargo, los censos indican que han crecido otras iglesias, así como la población sin afiliación religiosa, por lo cual se esperaba que la primera visita papal en 39 años renovara la fe de los fieles. El papa se reunió con autoridades políticas, visitó una residencia para personas con discapacidad, tuvo un encuentro sobre el trabajo en la Universidad Católica de Argentina, y encuentros con religiosos y con el episcopado. Vale la pena desmenuzar sus palabras sobre el trabajo, que no solo es natural al hombre, sino un medio para colaborar en la obra del Señor y servirnos mutuamente. En la vigilia con los jóvenes, exclamó: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!”. Invitó a la juventud a elevar sus miras para amar y servir como Cristo, y así llegar a ser santos.



Y luego, el anticipado regreso a casa, Perú, hogar de más de 31 millones de católicos bautizados. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), en 1972 un 91% de los peruanos era católico, pero en 2017 ya únicamente 76% se proclamaba como tal. Tras un recorrido por Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cuzco y Pucallpa, el mundo conoció la diversidad social y eclesial del Perú. De hecho, el pontífice resaltó la unidad en la diversidad en su discurso frente a la Catedral de Lima. Retomó el tema de la educación estando en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: “La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”, sentenció. La enseñanza científica y técnica debe acompañarse de una formación humanista que oriente nuestro encuentro con el Señor y con quienes nos rodean.

Quienes vivimos de lejos este viaje del papa León XIV también podemos sacar provecho de su alegría, su ejemplo y sus palabras de aliento.