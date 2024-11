Criterio urbano

Ley de Infraestructura Vial Prioritaria será gran legado

El Congreso aprobará una gran herramienta para mejorar las carreteras.

Según el diccionario, el origen etimológico del término “infraestructura” proviene del latín infra (debajo) y structus (construido), y que deriva del verbo struere que es sinónimo de “juntar”. El sufijo -ura se usa para indicar el resultado de la acción. En pocas palabras y como lo intuye la definición, es la estructura que se emplea para sustentar otra, actuando como su base.



La infraestructura genera desarrollo y allí radica la importancia de la iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que mañana puede ser una realidad. Una ley que ha sido discutida y estudiada desde el 2018 por grandes expertos técnicos de diferentes instituciones y que con los cambios que se le han realizado al dictamen, está lista para ser aprobada y ayudar con ello al Estado guatemalteco a contar con mejor infraestructura vial en las principales rutas del país.



Para nadie es secreto que hoy en Guatemala, la principal preocupación tiene en su origen la falta de infraestructura vial. Pasamos a nuestros países vecinos, México, Belice y El Salvador, y todos tienen mejores carreteras. De hecho, somos de los países con la menor infraestructura vial de todo el mundo y 60 por ciento de nuestras carreteras son de tierra. No solo no tenemos suficientes vías registradas (y que por ende les den algún mantenimiento), apenas un metro de red vial por habitante, sino esta cifra en el departamento de Guatemala es de 25 centímetros y en el municipio de Guatemala es de 11 centímetros de red vial por habitante. Con este número, no hay movilidad alternativa imaginable porque no existe derecho de vía, así de simple.

Con la iniciativa 5431, el país puede generar más desarrollo.



Por eso, uno de los grandes beneficios y por qué es tan urgente que el Congreso apruebe la iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, es porque crea un mecanismo que, respetando el derecho de propiedad, agilice la adquisición del derecho de vía por parte del Estado en las carreteras priorizadas dentro de la que están las carreteras más importantes del país como lo son las Centroamericanas y los anillos regionales, departamentales y municipales que se identifican dentro del estudio de movilidad financiado por la cooperación de Corea, KOICA.



Por ejemplo, dentro de esos proyectos se encuentra el famoso anillo regional C-50, arco oriental, una obra de ingeniería de ocho tramos, para conectar Guanagazapa en Escuintla con Sanarate en El Progreso, para que las personas y la carga no tengan que entrar a la Ciudad de Guatemala en rutas puerto a puerto y que con esto se agilice el comercio, los servicios y el turismo. Este proyecto tardará años si seguimos con el sistema de contratación tradicional que solo se utiliza ya en países subdesarrollados, por lo que es urgente la aprobación de la ley para permitir contratos de pagos por indicadores de desempeño, otro de los grandes beneficios que tiene la iniciativa.



Adicionalmente, la ley crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con competencia en los proyectos viales prioritarios. Esto ayuda a que exista enfoque y competencia nacional e internacional, al permitir que las empresas compitan por los proyectos. No podemos seguir como estamos con un sistema corrupto, ineficiente, mediocre y sin competencia, estoy seguro de que la mayoría de los diputados estarán esta semana del lado correcto de la historia y aprobarán esta ley.



Es el momento de unir fuerzas, y trabajar para rescatar nuestras carreteras, las oportunidades de atracción de inversión, más y mejores empleos y mejor movilidad vial es ahora.