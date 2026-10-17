Si me permite

Lo inesperado descubrirá si hay flexibilidad

Los nuevos panoramas son más fáciles de percibir cuando lo imprevisto se nos presenta.

“Se conocerá realmente a las personas en sus relaciones ante lo inesperado”. Santiago Posteguillo



Cada uno de nosotros mantiene de alguna manera planes y programas para evitar tener que vivir experiencias inesperadas, las cuales no siempre pueden ser agradables.



Claro está que, en algunos casos, nuestros amigos o familiares organizan algo para nosotros y lo mantienen en secreto para que sea una sorpresa agradable, y nosotros usualmente tomamos el control de nuestros sentimientos y emociones para no echar a perder los planes que ellos amablemente han planificado.



Debemos reconocer que ninguno de nosotros es tan valiente o con tanto dominio propio que no lo pueda reflejar en su rostro o en las palabras que expresa ante algo que surge de un modo inesperado.



Sin lugar a dudas, dependiendo de dónde estemos o con quiénes estemos, habremos de evaluar el modo más adecuado para expresar nuestro sentir, pero en nuestro interior podemos tener otros sentimientos, los cuales guardamos para no incomodar a los que nos están acompañando.



Para poder ilustrar lo expuesto, podemos pensar en los casos en los cuales se nos informa de la partida de un ser querido. Si hubiera estado enfermo de gravedad es una cosa; pero, si lo que sucedió fue un accidente, es muy diferente y, para poder asimilar la noticia, hacemos preguntas para que nos ayuden a entender y saber cómo proceder.



En muchos casos, hemos visto a personas que reciben una noticia desagradable y muestran cierta calma. Eso no significa que en algún momento a solas no tomarán el tiempo, de alguna manera, para desahogar sus emociones. Otros probablemente en cuanto reciben la noticia dejan que las emociones se manifiesten, porque de ese modo pueden tranquilizarse y uno debe de entenderlo y respetarlo.

Nunca veamos lo inesperado como un callejón sin salida, sino más bien como una nueva alternativa.



A muchos de nosotros nos ha pasado, y debemos de entenderlo, que algunas situaciones inesperadas que tuvimos que vivir han generado cambios permanentes en nosotros y, cuando otros no se han informado de ello, no solo pueden malentendernos, sino probablemente podrán hacer comentarios no muy apropiados.



En estos casos se debe tener la necesaria comprensión y, pidiendo permiso, explicarles lo sucedido, no para que nos tengan que comprender, sino simplemente para completar la información que no se tenía.



Debe ser claro para cada uno de nosotros que la vida que vivimos, por más que tengamos todo bien planificado, no podemos asegurar cómo resultarán las cosas en nuestro próximo paso. Por ello es sabio visualizar alternativas probables, aunque estas no sean necesarias eventualmente.



Si no hacemos eso, las situaciones inesperadas nos pueden paralizar de tal modo que podemos perder la capacidad de ser productivos y nos estaríamos encontrando limitados para avanzar y cumplir los compromisos que hemos adquirido.



Esta realidad de lo inesperado tiene que estar presente con la crianza de nuestros niños, porque en algunos casos es probable que se les prometió algo, pero por una situación inesperada no se puede cumplir con lo prometido.



Por ejemplo, si se tenían planes de ir a un paseo, pero el clima no lo permite, debe ser algo que debe entenderse, como en los casos cuando la salud de un día para otro se afecta, hace falta hacer ajustes y buscar un plan alternativo.