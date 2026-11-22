Civitas

Lo que no se aplaude, decae

Aquello que reconocemos, admiramos y recompensamos tiende a cultivarse más.

Hay días en los cuales las redes sociales nos quitan mucho tiempo. Entre memes, videos para reírnos o distraernos, los contenidos serios y reflexivos se vuelven escasos. Por fortuna, recientemente me topé, en medio de todo eso, con una intervención de Elio Gallego, filósofo y académico español, en un espacio donde hablaba sobre el giro político y cultural de nuestros tiempos. Gracias a Elio, mi tiempo en redes sociales ese día estuvo bien invertido y no me sentí tan culpable de pasar tanto tiempo en el teléfono. En esa intervención, compartía una frase que se me quedó grabada en la mente: “lo que no se aplaude, decae”.



Me llamó la atención porque encapsula una idea importante. Aquello que reconocemos, admiramos y recompensamos tiende a cultivarse más. Lo que se deja de valorar, eventualmente pierde el lugar que alguna vez tuvo en la sociedad.

“Lo que no se aplaude, decae”, explicaba Elio, proviene de la visión del reconocimiento público de Cicerón. Esa atención podía impulsar el avance de disciplinas, conocimiento o virtudes que una sociedad decide honrar. Más de dos mil años después, vale la pena trasladar esa idea a nuestra realidad. ¿Qué aplaudimos como sociedad? ¿Hay cualidades que hemos dejado de reconocer y comportamientos que estamos convirtiendo en referentes?



Basta observar nuestros grupos de amigos, comunidades y espacios compartidos para encontrar ciertas contradicciones. Por lo general, nos quejamos de la falta de honestidad y honorabilidad, de la corrupción y de la mediocridad de los políticos que tenemos en el país. Sin embargo, muchas veces le damos más atención a quienes utilizan el espectáculo como herramienta, a quienes gritan más fuerte o a quienes confunden la popularidad con capacidad. Así, en redes sociales, por ejemplo, se aplaude (con likes, compartidos o comentarios de risas) a quienes hacen de la política un show.

La calidad de nuestros liderazgos también es un reflejo de lo que estamos dispuestos a celebrar.



Aunque el problema va más allá de los likes, la atención comunica qué consideramos valioso. Cuando convertimos a personajes que solo buscan confrontación, burla o cualquier ocurrencia para proyectar liderazgo, contribuimos a normalizar una forma de hacer política en la que lo visual y superficial termina teniendo más peso que las ideas, trayectoria o resultados.



Mientras tanto, existen cualidades que no se vuelven virales. Quizá se ven aburridas o solo las sacamos a relucir como estándares irreales, como si no existieran en la actualidad. La coherencia, la preparación, la honestidad, la capacidad y el respeto por las reglas son deseables pero no aplaudidas siempre. Incluso son criticadas. Al que se salta la fila de carros para cruzar antes, al que transa con el sistema para obtener resultados rápido, al que busca una manera de evadir las reglas se le cataloga como “pilas”. En cambio, al que espera su turno, al que va y viene entre trámites burocráticos, aunque sean ridículos, o simplemente al que sigue las reglas se le dice lo contrario, es un lento o un baboso.



Esas contradicciones cotidianas tienen implicaciones grandes. Los estándares que aplicamos en nuestra vida diaria se reflejan en lo que esperamos de quienes nos gobiernan. La calidad de nuestros liderazgos también es un reflejo de lo que estamos dispuestos a celebrar.



¿Cuándo dejamos de aplaudir el sacrificio por algo más grande que nosotros mismos? ¿Qué aplaudimos ahora? La banalidad, el vicio, la estupidez, el egoísmo, menciona Elio. Merece la pena, entonces, identificar algo tan sencillo como qué cosas realmente queremos aplaudir y queremos que sobrevivan frente a otras que deseamos desechar de la política podrida que abarca tanto.