¡Los tanques de pensamiento no sirven para nada!

Los tanques de pensamiento son una pieza esencial para cualquier sociedad, especialmente en contextos como el de Guatemala.

Desde que regresé a Guatemala, hace cinco años, después de terminar mis estudios en el extranjero, he notado con sorprendente frecuencia comentarios que menosprecian el papel de los tanques de pensamiento. Aunque pueda parecer una exageración, no es raro encontrar personas que cuestionen la relevancia o el impacto de estas organizaciones en nuestra sociedad. Esta percepción, que para mí es realmente desconcertante, subestima de manera alarmante el papel crucial que desempeñan estas organizaciones, reduciéndolas a meros espacios donde se discuten ideas abstractas, desvinculadas de la realidad y sin capacidad para generar cambios tangibles. Sin embargo, esta visión no podría estar más alejada de la realidad.



En esencia, los tanques de pensamiento son organizaciones fundamentales cuyo propósito consiste en desarrollar ideas y propuestas que sirvan como insumos valiosos para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. A través de investigaciones rigurosas y análisis profundo en áreas como como economía, seguridad y defensa, gobernanza y sistemas políticos, relaciones internacionales y asuntos globales, políticas sociales y desarrollo humano, entre otros, estas organizaciones buscan no solo informar a los tomadores de decisiones en el ámbito político, sino también dotar a la ciudadanía de recursos que le permitan actuar de manera más informada.



Aunque los modelos y enfoques de los tanques de pensamiento han evolucionado con el tiempo, su objetivo principal, en la mayoría de los casos, permanece intacto: mejorar el nivel de conocimiento y promover la toma de decisiones basadas en evidencia. Por lo tanto, reducir su papel a simples foros de discusión académica no solo es injusto, sino también una visión limitada que ignora la capacidad que estos laboratorios de ideas tienen para el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad.



Sin embargo, la contribución de los tanques de pensamiento va mucho más allá del análisis y la investigación. Gracias a su rigor metodológico y enfoque en evidencia, estas organizaciones pueden influir en la formulación de políticas públicas, asegurando que estas cuenten con un respaldo técnico y teórico que facilite su implementación práctica. En un contexto como el de Guatemala, donde las decisiones políticas suelen estar marcadas por la improvisación, esta función adquiere una relevancia aún mayor.



Además de su impacto en las políticas públicas, los tanques de pensamiento destacan por su papel en el desarrollo de liderazgo. A través de programas de capacitación, mentoría y exposición, ofrecen a quienes se involucran en estas organizaciones herramientas necesarias para generar un impacto significativo en sus ámbitos de acción. Este tipo de formación no solo fortalece las capacidades individuales, sino que también contribuye a la creación de una nueva generación de líderes políticos, académicos y ciudadanos comprometidos con el país —algo que definitivamente falta en Guatemala—.



Los tanques de pensamiento son una pieza esencial para cualquier sociedad, especialmente en contextos como el de Guatemala, donde las decisiones políticas requieren con urgencia un análisis riguroso y evidencia sólida. Pasar por alto su aporte no solo es un error, sino una renuncia a herramientas vitales para construir políticas públicas efectivas, formar liderazgos sólidos y fomentar una ciudadanía informada. En lugar de seguir desacreditándolos y restándoles mérito, debemos reconocer su papel indispensable y promover su crecimiento como actores clave para el fortalecimiento y la estabilidad del país.