Escenario de vida

Manchón Guamuchal, una perla en el planeta

Lo que era un paraíso se está convirtiendo en un estanque de contaminación.

Para poder gozar de la naturaleza, existen muchos paraísos en Guatemala que nos ofrecen belleza, biodiversidad, paz y esparcimiento. Uno de ellos es Manchón Guamuchal, un humedal localizado en Champerico, con 25,000 hectáreas, cubriendo el 95% del departamento de Retalhuleu y el 5% de San Marcos. Quién iba a imaginar que este humedal fuese catalogado como una perla del planeta, inscrita por la Convención Ramsar, que es un acuerdo internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales más importantes del mundo. Nuestro Manchón Guamuchal se ha ganado un puesto privilegiado, pero estamos cerca de perderlo.

Los manglares no solo nos ofrecen belleza, sino que nos protegen de tormentas, huracanes e inundaciones, y ayudan a mejorar la calidad del agua, y controlan la erosión de las costas. El verdor de su paisaje, su fauna, las aves migratorias, el olor a las flores silvestres, y peces multicolores, puede que las siguientes generaciones ya no lo vean más. ¿Por qué?

La región de Manchón Guamuchal, junto a su estuario, es un área de protección en la Costa Sur que está en gravísimo peligro, pues toneladas de desechos provenientes del río Ocosito la están matando. Esto ha causado asolvamiento y ha tapado por completo el flujo de agua dulce que antes salía a la laguna la Colorada, cortando el flujo de agua salada que tenía con la interconexión de canales hechos artificialmente. Esta situación ha ocasionado una muerte acelerada del manglar pues son masivas cantidades de basura y lodo acumulados en el afluente. Por esta situación, la comunidad “Tres Cruces” se ha visto afectada por la pesca, la que siempre había sido la principal fuente de ingreso de los pescadores artesanales.

Durante una medición efectuada hace 8 meses, de los 5 metros de profundidad originales, le han quedado únicamente de 30 a 40 centímetros en ciertas partes en verano, y en otras, ni corre el agua. Recordemos que los canales artificiales necesitan del flujo de agua dulce que es vital para el mangle pues éste depende de una mezcla de agua dulce con salada, y hasta el camarón lleva 5 meses en las piscinas sin crecer. La situación es alarmante pues está empezando a asfixiar grandes extensiones de mangle al quedar las raíces enterradas en el lodo. De esta forma, la economía y la seguridad alimentaria de las aldeas circundantes, se está viendo afectada.

Una de las razones principales de la contaminación es la falta de proyectos de manejo de desechos sólidos, y el uso del plástico. Muchos vecinos lanzan la basura al afluente y creen que si se los lleva el río, no lo verán más. Lo que no entienden es lo que ocasionan, pues no miden las consecuencias, y luego sufren al quedarse sin el río.

El problema hay que atacarlo de raíz, pues el río Ocosito viene contaminado varios departamentos y a su paso, dejando desolación. Este problema empezó con 500 metros de basura, y se propagó a 1.5 kilómetros. Ahora ha llegado a más de 10 kilómetros de tapón y quien sabe cómo seguirá aumentando mientras el manglar muere.

Lo que era un paraíso, se está convirtiendo en un estanque de contaminación, pues hasta las aves migratorias están dejando de llegar. La conservación debe involucrar todos, desde autoridades de Gobierno, pobladores, pescadores artesanales, medios, sociedad civil e industria. Por tal motivo, instamos a todos, incluyendo al Inguat, pues también el turismo hacia esta región se verá afectado.

Por todas estas razones, son urgentes los fondos para detener el avance de esta lamentable situación, y se espera que haya voluntad de parte de las instituciones de gobierno para lograrlo.