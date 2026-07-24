Imagen es percepción

Marruecos, el país que construyó el mañana

Marruecos lleva décadas construyendo una de las estrategias de desarrollo más exitosas y silenciosas del siglo XXI.

Durante décadas, al mundo le bastó una postal para creer que conocía Marruecos. Zocos, alfombras, especias, ciudades imperiales y un desierto que parecía detener el reloj. Mientras esa imagen circulaba, el reino escribía otra historia diferente, lejos de las cámaras. No necesitaba llamar la atención. Necesitaba tiempo para construir.



No levantó su influencia con portaviones ni desfiles militares, sino con puertos, trenes de alta velocidad, parques industriales, universidades y energías renovables. Entendió antes que otros que el poder de este siglo no se mide solo en tamaño de ejército o PIB, sino en volverse indispensable dentro de las cadenas globales de producción y comercio.



El Al Boraq, el primer tren de alta velocidad de África, recorre los más de 350 kilómetros que separan Tánger de Casablanca a 320 kilómetros por hora. Pero su verdadero valor no está en la velocidad, sino en la visión que representa. Es la misma que llevó a Marruecos a invertir miles de millones de dólares en energías renovables, con la meta de que más de la mitad de su electricidad provenga de fuentes limpias hacia 2030, y a convertir sus inmensas reservas de fosfato —las mayores del planeta— en un recurso estratégico para la seguridad alimentaria mundial. Detrás de cada una de esas decisiones existe un mismo hilo conductor, planificar con décadas de anticipación para ocupar un lugar indispensable en la economía del siglo XXI.



Pocos países tienen su geografía. Bisagra entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, junto al estrecho de Gibraltar. Pero la geografía sola no construye nada. Marruecos la convirtió en estrategia con Tánger Med, hoy el primer puerto de África y del Mediterráneo, con más de 10 millones de contenedores al año y el puesto diecisiete del ranking mundial. Alrededor crecieron fábricas de autos, aeronáutica y, ahora, baterías. Empresas chinas ya comprometieron unos US$6 mil millones para convertir al reino en proveedor de vehículos eléctricos hacia Europa.

Las grandes potencias no siempre nacen del tamaño o de la fuerza. A veces nacen de una visión capaz de sostenerse durante décadas.



Mientras medio mundo se enredaba en polarización y bloqueos institucionales, Marruecos apostó por la continuidad de Estado. Esa estabilidad se volvió moneda diplomática. Es aliado principal de Estados Unidos fuera de la Otán desde 2004, socio industrial de Europa, receptor de inversión del golfo Pérsico y, desde 2020, el único país árabe que normalizó lazos con Israel sin renunciar a su identidad. Washington ve ahí un aliado de seguridad. Europa, una plataforma industrial. China, una puerta sin aranceles. El golfo Pérsico, un socio confiable en África. Pocos países despiertan a la vez el interés de actores que compiten entre sí.



Ahí reside la verdadera lección para el resto del mundo. Las naciones no cambian porque tengan más recursos naturales o una ubicación privilegiada; cambian cuando son capaces de sostener una visión durante décadas. En 2030, cuando Marruecos sea uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la Fifa junto con España y Portugal, millones de personas creerán estar descubriendo un país. En realidad, estarán contemplando el resultado de una estrategia nacional construida durante generaciones.



Mientras el mundo sigue mirando a Marruecos con ojos del siglo pasado, el reino ya juega con las reglas del futuro que viene. Y quien lo mira de cerca sabe que no es casualidad, es una nación entera que decidió, hace tiempo, que su lugar en el mapa no lo iba a definir nadie más que ella misma. Hoy el mundo ya no vuelve la mirada hacia Marruecos únicamente para contemplar la grandeza de su pasado. Empieza a hacerlo porque entiende que una parte del futuro económico y geopolítico también comienza a escribirse desde ese reino.