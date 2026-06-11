Aleph

Mazariegos es coyuntura, la Usac es centenaria

Lo que toca es no cansarse y que la comunidad universitaria siga denunciando.

Walter Mazariegos, el usurpador de rectorías, es una mala coyuntura de este tiempo de hipercorrupción en Guatemala, al igual que Roberto Molina Barreto, Julia Rivera y Dina Ochoa en la Corte de Constitucionalidad (CC). En cambio, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), única universidad pública del país, es centenaria y de naturaleza autónoma y, aunque ahora siga secuestrada por las mafias del pacto de corruptos, tiene salvación. Los secuestradores de la Usac y los 3 jueces del mal de la CC ya no se salvan ni con reanimación cardiopulmonar.



Hace pocos días, los tres jueces del mal de la CC, que todos sabemos a quiénes sirven, dictaron una resolución por medio de la cual anulaban los amparos en contra del fraude electoral en la Usac, dándole al usurpador luz verde para continuar ejerciendo una rectoría robada. A propósito, dice el escritor británico George Monbiot que “los pobres y la clase media pagan impuestos, los ricos pagan contadores, los muy ricos pagan abogados y los ultrarricos pagan políticos”. Los tres jueces del mal también declararon sin lugar una apelación presentada por Patricia Gámez, presidenta de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien denunció las irregularidades cometidas por el Consejo Superior Universitario (CSU), integrado, además, por gente que sigue ilegalmente en sus cargos, cuando les negaron a los electores su participación como profesionales del Derecho. Muchos nos preguntamos si Julia Rivera debería seguir conociendo y votando en el caso Usac, sabiendo que fue el CSU quien la puso en la CC y que su esposo, Luis Fernando Cordón, es secretario general de la Usac y aliado de Mazariegos. ¿No la hace esto jueza y parte?

Si a mí me preguntaran hoy en una consulta popular diría: fuera la CC actual y bienvenida una sala que sea para la gente.



No olvidemos que, durante las elecciones para fiscal general del Ministerio Público MP), estos mismos tres juzgadores mandaron a repetir la elección de los seis finalistas para el cargo, tratando de que otra integrante de su clica, la exfiscal Porras, siguiera en el puesto que no quería soltar. Vuelvo al caso Usac. Como los tres jueces del mal no tenían argumentos legales de fondo, usaron, como siempre, cuestiones de forma para anular los amparos. Hace 5 años, la misma CC anuló todo el proceso del CSU hasta la designación de Gloria Porras, sin agotar la vía administrativa. En este 2026, los mismos, en cambio, exigen agotar esa vía para justificar la anulación de los amparos, procedimiento que puede durar años. Encima, sugieren al Juzgado imponer multas y sanciones a quienes presentaron los amparos. Se les olvida, a los tres juzgadores del mal, que los que están en contra de la ley son ellos. Y cada vez son más descarados. Mazariegos no tiene ni siquiera finiquito, lo cual incumple los requisitos legales necesarios para ser electo, y en ese incumplimiento está también implicada la comisión de calificación.



Quedan aún 18 amparos pendientes y los milagros siempre podrían suceder en la CC, pero la pregunta de fondo es ¿por qué protegen a Mazariegos y se arriesgan así por un operadorcito del pacto? ¿Es por amor, porque nadie puede salirse de las maras una vez que está adentro o es simplemente por dinero? Como sea, hay que recordar que los juzgadores del mal son pasajeros, aunque puedan causar mucho daño, mientras que la Usac fue fundada en 1676 y ha sobrevivido muchos cambios y terremotos (políticos y de los otros) en estos 350 años de historia. Seguramente hay muchos cambios internos que seguir haciendo, como cuando se limpió la AEU, pero por ahora lo que toca es no cansarse y que la comunidad universitaria siga denunciando, accionando y protestando de todas las maneras posibles, como lo ha hecho ahora.



Mientras, hay quienes comienzan a cuestionar si es necesaria una CC como la actual que hasta se ha atrevido a cambiar una junta directiva del Congreso, entre muchas barbaridades más, o si debería de haber una sala constitucional que funcionara en la Corte Suprema de Justicia, para la ciudadanía y no para el Pacto de Corruptos. Si a mí me preguntaran hoy en una consulta popular diría: fuera la CC actual y bienvenida una sala que sea para la gente.