Escenario de vida

Me siento orgullosa de nuestros negociadores en la COP31

No sigamos alimentando a quienes nos tienen secuestrados.

La COP31, celebrada en Antalya, Turquía, dejó un sabor agridulce. Mientras el mundo esperaba compromisos más contundentes para enfrentar el cambio climático, los desacuerdos sobre los combustibles fósiles impidieron alcanzar una hoja de ruta para abandonar progresivamente el petróleo, el carbón y el gas. Sin embargo, Guatemala regresó con avances propios que merecen reconocerse. No todo está perdido: nuestra acción climática no depende exclusivamente de las decisiones de una COP.

Los países petroleros nos tienen secuestrados y nosotros seguimos enamorados de la gasolina que nos mantiene cautivos.

Uno de los principales logros fue la presentación y publicación oficial de la NDC 3.0 de Guatemala en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son los compromisos y metas que cada país establece para contribuir a combatir el cambio climático, orientando acciones de mitigación y adaptación.

Guatemala también se destacó en el grupo negociador de Ailac, integrado por siete países, donde se construyen posiciones regionales y defienden los intereses de países en desarrollo como el nuestro. El ministro de Ambiente, doctor Edwin Castellanos, científico brillante con trayectoria internacional, en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) representó a Ailac en espacios ministeriales de alto nivel, particularmente sobre transición justa y el Segundo Balance Mundial.

A ello se suma el fortalecimiento institucional del Marn, cuyo equipo de negociadores técnicos, principalmente mujeres, participó activamente en las distintas mesas y demostró tener voz propia, capacidad técnica y liderazgo regional.

Más de 120 países reclamaron una hoja de ruta para esa transición, pero países productores, entre ellos, Arabia Saudita, defendieron sus intereses petroleros, a tal punto que dilataron los textos finales que circularon con apenas tres horas para presentar objeciones; un proceso cuestionado por limitar la revisión y participación de las delegaciones y los avances esperados.

Esto me abrió los ojos. La posición defendida por Arabia Saudita me hizo pensar: si a quienes protegen sus intereses petroleros no parece importarles suficientemente el planeta que heredarán nuestros hijos y nietos, a mí sí me importa, pues seguimos defendiendo algo que nos hace vulnerables. Si prefieren preservar su riqueza y sus privilegios mientras países pequeños y vulnerables soportan las consecuencias del calentamiento global, yo no puedo permanecer indiferente.

Como expresó el Ministerio de Energía de Panamá, los países petroleros nos tienen secuestrados y nosotros seguimos enamorados de la gasolina que nos mantiene cautivos y ni siquiera ayudan para adaptación o mitigación. ¡Es como padecer el síndrome de Estocolmo! La COP31 refuerza mi convicción de que debemos romper esa dependencia y acelerar una transición justa hacia energías renovables. El Acuerdo de París nos comprometió a limitar el calentamiento a 1.5 °C; cada fracción de grado cuenta, pero en esta COP no se reforzó.

Por mi parte, seguiré haciendo mayores esfuerzos por apoyar a mi querida Guatemala. Invito a mis lectores a poner cada uno su granito de arena. Lo que hagamos dentro de nuestras fronteras también cuenta para proteger nuestras comunidades, especialmente los pueblos indígenas, y el futuro de nuestros hijos.

¿Qué ocurrirá en la próxima cumbre de Etiopía, en 2027? No lo sé. Pero sí sé que nuestros ministros Edwin Castellanos, del Marn, y Edwin Barrios, del MEM; Rita Mishaan, embajadora de Cambio Climático del Minex, y Eduardo Hernández, embajador de Guatemala en Turquía, seguirán dando la batalla por Guatemala con una delegación de lujo. Los felicito por la articulación intersectorial alcanzada. Porque la justicia climática no puede seguir esperando y nuestro futuro, tampoco.