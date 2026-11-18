Fundamentos

Meditaciones ante el monumento de Reyna Barrios

Una lección es que pueden hacerse reflexiones cívicas importantes a partir de una obra de arte.

Suelo recomendar un libro. Se trata de El retorno del hijo pródigo —meditaciones ante un cuadro de Rembrandt—, de Henri Nouwen. El autor es un jesuita holandés que, con ocasión de su visita al museo de San Petersburgo, descubrió uno de los cuadros que más le ha impactado. Se trata de una obra de Rembrandt, que puso en lienzo la parábola bíblica del hijo pródigo. Con un análisis propio de un experto en arte, Nouwen va explicando una de las parábolas más difíciles del Nuevo Testamento, haciendo hincapié en cómo la obra transmite, en cada sección del cuadro, los mensajes más importantes de la historia.



La lección del libro es que pueden hacerse reflexiones importantes a partir de una obra de arte. Por ejemplo, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad puede evocar muchas consideraciones con tan solo detenerse algunos minutos frente a ella. En plena Avenida de La Reforma se encuentra el monumento del general José María Reyna Barrios. Ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, esta es una obra que tiene más de cien años de haber sido emplazada en el lugar. El personaje tiene todo derecho de estar allí. Fue el presidente que aprobó el trazo original de la larga avenida que hoy conocemos como paseo de La Reforma.



Reyna Barrios fue un presidente visionario. Constructor incansable, con pretensiones de llevar la Ciudad de Guatemala a estándares europeos. La ciudad tiene hoy mucho de su legado. El antiguo edificio del Registro de la Propiedad. El trazo de la zona 4, al estilo de los barrios de París. La misma Avenida de La Reforma, que pretendía ser un émulo de los Campos Elíseos. En fin, en pocos años, su obra marcó la personalidad de una parte de la ciudad, que hoy aún gozamos mucho tiempo después. Estamos claros que la primera lección es que el tiempo de los presidentes constructores de obra pública perdurable y estéticamente intemporal ha desgraciadamente pasado.

El tiempo de los presidentes constructores de obra pública perdurable y estéticamente intemporal ha desgraciadamente pasado.



También es preciso decir que el personaje de la obra, aunque siempre presente en el paisaje urbano, es poco conocido por los guatemaltecos. Cuántas personas no transitan a diario sin tener la más mínima idea de quién es el héroe allí representado. Esa es la segunda lección. El poder es efímero y la fama, perecedera. Todo personaje político que ha pensado que el mundo gira alrededor de él debe ver el ejemplo de este monumento con humildad. En las antiguas coronaciones papales, un clérigo solía ir detrás del elegido recordándole aquellas famosas palabras: Recuérdate, Pedro, de que toda gloria es pasajera. Pues acá es igual. La fama de hoy es el olvido de mañana.



Por último, hay que recordar el terrible daño de que fue objeto este monumento. Hace un par de años unos manifestantes, protestando contra la llegada de los españoles a América, y sin tener conocimiento de que Reyna Barrios nada tenía que ver con el asunto, emprendieron su decapitación. Hoy la estatua no tiene cabeza, se ha procedido a retirar al jinete y se ha cubierto la cabalgadura con un cobertor de plástico, a espera de alguna futura restauración. El mensaje del incidente es cómo y cuánto se puede destruir un monumento público, sin que nadie pudiera evitarlo y sin que los autores tuvieran consecuencias. Menuda lección para los que queremos preservar el patrimonio público cultural de nuestro país para el futuro.



La próxima vez que veamos una obra de arte, detengámonos a pensar sobre ella. Pueda que nos diga y nos enseñe muchas lecciones de buena ciudadanía.