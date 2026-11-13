A contraluz

Mixco se hunde mientras Bran sueña con la Presidencia

Neto Bran ha demostrado durante más de una década que es un desastre administrativo.

¿Qué podría ocurrir con las finanzas del Estado si alguien que casi lleva a la quiebra a una municipalidad llegara a gobernar Guatemala? Esa pregunta está en el aire luego de que el partido Creo proclamara a Neto Bran, alcalde de Mixco, como su candidato presidencial. Al parecer, estaríamos asistiendo a la lumpenización de ese partido, que en el 2011 lanzó como su presidenciable al doctor Eduardo Suger, rector de la Universidad Galileo. Sin embargo, ahora se decanta por Bran, que ha reconocido que en el pasado fue marero y ha hecho proselitismo con múltiples disfraces, como el de Iron Man. Se asiste a la degradación de una agrupación política hacia prácticas clientelares, populismo y pérdida de ideología.



El alcalde de Mixco quiere gobernar el país, aunque pareciera un chiste de mal gusto. Bran ha convertido su figura en un espectáculo circense en las redes sociales, pero el verdadero problema es que su carta de presentación no es precisamente un modelo de buena administración pública. Por el contrario, la comuna que dirige desde 2016 enfrenta una crisis financiera que debería encender las alarmas.



La situación es crítica. Falta de pago a los trabajadores, deudas con el IGSS y con la Empresa Eléctrica, calles destartaladas, falta de agua en varios sectores y multiplicación de botaderos clandestinos, entre otros problemas, afectan a ese municipio. Eso sí, Mixco juega en la Liga Nacional de Futbol. En el presupuesto de 2026 de la municipalidad están asignados Q24.2 millones para financiar el Deportivo Mixco, además de Q24.6 millones para gestión de deportes y cultura y otros Q24 millones para el Departamento de Comunicación Municipal, para la publicidad del alcalde.

Neto Bran quiere heredar la municipalidad de Mixco a su hermana, como si fuera patrimonio familiar.



El asunto es más cuestionable cuando se observa la utilización del presupuesto municipal para construir una sucesión familiar, con la complicidad del partido Creo. Nancy Bran, hermana del alcalde, pretende ocupar el puesto que dejaría su hermano y para ello recurre al clientelismo con la entrega de verdura, así como su promoción en redes sociales, en una estrategia publicitaria que mezcla gestión edil con intereses electorales. No solo utilizan recursos municipales, sino que incurren en campaña anticipada.



Cuando se hurga en los intereses que mueven a Creo a patrocinar a Bran se encuentra la figura de Roberto González, quien ha fracasado cuatro veces como candidato a la alcaldía metropolitana (2007, 2011, 2019 y 2023). También conocido como Canela, este político solo aparece cuando se acercan las elecciones y se postularía una quinta vez en el 2027. Podría decirse que la razón principal de Creo de caer tan bajo con el alcalde de Mixco es aprovechar su popularidad en redes sociales para lograr una buena cuota de diputados y ver si puede subir la desteñida imagen de Canela.



Es una jugada que podría resultar conveniente para sus aspiraciones, pero políticamente irresponsable si ignora la terrible gestión del alcalde de Mixco. El arrastre en redes sociales, con dinero de la municipalidad, no equivale a capacidad administrativa, y una alianza electoral no convierte los problemas de un gobierno edil en virtudes políticas.



El peligro para el país es confundir espectáculo con liderazgo, seguidores digitales con respaldo ciudadano y propaganda con resultados de gobierno. Bran ha demostrado durante más de una década que es un desastre administrativo. Las dificultades financieras, los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la promoción política de su entorno familiar son señales de alto riesgo. Nada bueno le esperaría a Guatemala si entendemos que Mixco es el espejo de lo que Bran entiende por administrar el Estado.