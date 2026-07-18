Con otra mirada

Movimientos cívicos de entre la podredumbre

Poder Ciudadano propone modificar 24 artículos de la Constitución.

En artículo anterior titulado “Nuevos y positivos vientos” comenté que dentro de la podredumbre política del Congreso de la República, Tribunal Supremo Electoral, jueces, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia que ha favorecido al crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica, surgieron dos loables iniciativas ciudadanas: el Frente Amplio por la Democracia, Nov2025 y Poder Ciudadano, Jun2026.

Los cambios seleccionados implican necesariamente romper con el monopolio del poder, de ese Poder del Estado.

Ambas iniciativas enuncian propuestas y cambios estructurales tendentes a garantizar la recuperación del país. La reacción ciudadana ha sido positiva, sea por la estimulante proyección de ciudadanos serios y calificados; como por el generalizado rechazo al empecinamiento del Pacto de Corruptos que hace gala de su cuestionable poder desde el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, cuyo actuar y decisiones desestiman toda inconformidad dentro del marco de la ley y el orden constitucional. Situación nunca antes vista en nuestro país, como no fueran las imposiciones de gobiernos autoritarios que, al menos, supieron guardar las formas.

Poder Ciudadano propone modificar 24 artículos de la Constitución. El mecanismo, recolectar firmas para reformar el sistema judicial, eliminar las comisiones de postulación, fortalecer la carrera judicial y quitar al Congreso la potestad de elegir magistrados de apelaciones. El sustento, el artículo 277 de la Constitución que permite presentar cambios al Congreso a no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados.

El 4Jul2026 se inició la recolección de firmas; su objetivo, presentar la solicitud al Congreso el 28Sept2026. En esa primera acción se obtuvieron más de tres mil firmas, eso permite augurar que las cinco mil mínimas requeridas se superaran con facilidad. El pasado domingo 12, Poder Ciudadano con su programa Firma por una Justicia Independiente, estuvo en la Plaza Belén, de La Antigua Guatemala, para exponer sus propuestas, despejar dudas y recolectar firmas. La afluencia de vecinos fue favorable.

Los cambios seleccionados implican necesariamente romper con el monopolio del poder, de ese Poder del Estado usado para fines de políticos arribistas a quienes el bienestar de la Nación les es ajeno.

Está claro que la cantidad de firmas que se entregarán al Congreso el 28Sept será superior a las mínimas requeridas. Está claro también, que a estas alturas el “honorable” Congreso tendrá preparada la estrategia para ningunear la solicitud de Poder Ciudadano y, en el mejor de los casos, prevista su propia versión “descafeinada” en franca burla a la solicitud ciudadana y, por si las moscas, con compadre hablado en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Actitud, fácil de presumir, según el comportamiento arbitrario, ilegal y espurio de esos poderes del Estado, demostrado a lo largo de los últimos decenios.

Sin embargo, no deben desestimarse dos hechos irrebatibles:

1. Que el pueblo está harto de tanta mediocridad de funcionarios e ilegítima conducción del Estado. Una importante y clara manifestación pública de eso fueron los 106 días de resistencia de 48 Cantones de Totonicapán y de los siete pueblos indígenas con ocasión de las elecciones de 2023, cuando se quiso desconocer el triunfo del presidente electo Bernardo Arévalo; recia acción que permitió que tomara posesión del cargo.

2. Que el pueblo no olvida el viejo refrán popular: tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe; que traducido a otro dicharacho para que los “honorables” diputados lo entiendan, significa que burlarse del pueblo es jugar con fuego… Hacerlo, puede ser peligroso.