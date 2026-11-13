Imagen es percepción

Netanyahu, ¿su última batalla política?

En un país donde la seguridad forma parte de la vida cotidiana, cada día de incertidumbre tiene consecuencias.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha encargado a Gadi Eisenkot formar gobierno. No le ha entregado el poder, sino la difícil misión de transformar una mayoría de recomendaciones en una coalición capaz de gobernar. Ahí se juega el futuro de Netanyahu.



Eisenkot recibió el respaldo de partidos que representan 67 escaños de la Knéset. Pero esos votos sirvieron para designarlo candidato, no para aprobar un pacto de gobierno. Sus posibles aliados discrepan sobre la participación de partidos árabes, el servicio militar de los ultraortodoxos, la política hacia Gaza y las reformas institucionales. El desafío es conseguir que acepten un programa común.



El plazo inicial vence el 6 de diciembre. Herzog puede ampliarlo hasta el 20. Si Eisenkot no reúne una coalición, el presidente podrá encargar la tarea a otro diputado, incluso a Netanyahu, que dispondría de 28 días. Si tampoco hay acuerdo, se abriría una última oportunidad parlamentaria antes de nuevas elecciones. La disputa podría prolongarse hasta enero, sin que exista una fecha garantizada para el relevo.



Esta incertidumbre no significa que Israel esté sin gobierno. Netanyahu continúa como primer ministro saliente hasta que otro Ejecutivo obtenga la confianza parlamentaria. El Gabinete de Seguridad, el ministro de Defensa y el Ejército mantienen sus funciones. Pueden responder a amenazas y conducir operaciones conforme a la ley, aunque las decisiones de un gobierno interino están sometidas a controles y límites. Eisenkot, por ahora, negocia; no dirige las fuerzas armadas.



La distinción adquiere una gravedad especial cuando Irán sigue en el centro de las preocupaciones estratégicas israelíes. La tensión con sus aliados regionales, la situación en Gaza y las relaciones con Washington no quedan congeladas mientras los políticos discuten carteras ministeriales. El presidente Herzog lo recordó al entregar el encargo: “Las amenazas no esperan la formación de un gabinete”. En un país donde la seguridad forma parte de la vida cotidiana, cada día de incertidumbre tiene consecuencias.

Ante una amenaza exterior, la seguridad nacional puede imponerse sobre las diferencias políticas y alterar las prioridades del país.



La confrontación ya se trasladó al nuevo Parlamento. La oposición impulsa una investigación estatal sobre los ataques del 7 de octubre de 2023, límites a los mandatos del primer ministro y cambios en la legislación judicial. Iniciativas que podrían alterar las condiciones de la contienda incluso antes de que exista un nuevo gobierno. Netanyahu conserva el Ejecutivo, pero no controla automáticamente la agenda legislativa.



También hay un factor exterior. Trump sigue siendo un interlocutor determinante para Israel, especialmente en las decisiones relativas a Irán y a la arquitectura de seguridad de Oriente Medio. Un cambio de primer ministro no borraría de un día para otro la alianza entre ambos países, aunque podría modificar los métodos, los interlocutores y las prioridades diplomáticas.



Netanyahu ya conoce el sabor de una derrota y la posibilidad de regresar. Salió del gobierno en 2021 y volvió en 2022. Esa experiencia no garantiza otro retorno. Tampoco permite descartar que una negociación fallida le abra una nueva oportunidad. Su principal obstáculo seguirá siendo el mismo que enfrenta Eisenkot: conseguir socios dispuestos a sostener un gobierno, no solamente a impedir el de su adversario.



Nadie tiene asegurado el desenlace. Pero mientras se decide quién gobernará mañana, Netanyahu sigue tomando las decisiones de hoy. La guerra puede modificar las prioridades políticas. Ante una amenaza exterior, la seguridad nacional puede adquirir mayor importancia que las diferencias entre partidos. Sin embargo, también puede aumentar las críticas al gobierno por sus decisiones militares.