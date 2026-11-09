Conciencia
No al Presupuesto 2027
El proyecto aumenta el gasto y la deuda sin aclarar qué servicios mejorarán para la población.
En los próximos días, el pleno del Congreso discutirá el Presupuesto 2027. Por cómo han actuado los diputados, no sería extraño que pidieran declararlo de urgencia nacional mediante una moción privilegiada. Si dos tercios del total de diputados respaldan la declaratoria, el pleno podría aprobarlo en una sola sesión, sin los tres debates en días distintos.
La población se pregunta qué servicios mejorarán y cuánta deuda habrá que asumir. Del último boletín de la Alianza para el Congreso Eficiente se desprenden 10 razones para rechazar el proyecto tal como está.
Más dinero para el Gobierno y pocas respuestas para quienes esperan mejores servicios.
- Se pide mucho más dinero. El proyecto asciende a Q192 mil 45.1 millones, un aumento real de 10.3% respecto del presupuesto vigente a agosto de 2026. ¿Qué se logrará con los recursos adicionales?
- El endeudamiento sería de los más altos en dos décadas. Se propone contratar deuda neta por el equivalente al 3.64% del producto interno bruto (PIB). En ese período, solo en 2020 se pidió más en proporción al tamaño de la economía. Al cierre de 2027, el saldo de la deuda podría llegar al 29.4% del PIB.
- Se pide prestado para cubrir gastos del día a día. De los Q23 mil 716.6 millones de funcionamiento que se financiarían con deuda, Q1 mil 621.6 millones irían a remuneraciones. Al año siguiente habrá que volver a pagar la planilla y atender la deuda contraída para cubrir parte de ella.
- Casi todo el ingreso corriente ya tiene destino. El 90.1% de los ingresos corrientes netos de donaciones estaría comprometido de antemano. Con tan poco margen, cuesta trasladar fondos de un programa que rinde poco a una necesidad más urgente.
- Hay ingresos que necesitan explicación. La meta de recaudación es alcanzable, pero Q7 mil 326 millones figuran como “otros impuestos directos e indirectos”. ¿De qué impuestos saldrá ese dinero y cómo se calculó?
- Se proponen asignaciones sin suficiente respaldo técnico. Hay Q4 mil 467.6 millones para proyectos viales, modernización del transporte y compra de tierras, registrados como gasto de funcionamiento. También se contemplan Q4 mil 800 millones para un proyecto de la Empresa Portuaria Quetzal sin un estudio concreto para evaluarlo.
- Se propone asignar más a quienes apenas han ejecutado. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirían un aporte extraordinario de Q1 mil 200 millones. Al 31 de agosto, la ejecución de los aportes extraordinarios era de 26.9%. La del último aporte, por Q6 mil 312.1 millones, apenas llegaba al 3.2%.
- Los resultados siguen sin estar claros. Se aumentan las asignaciones de años anteriores sin evaluar sistemáticamente qué se logró con ellas. ¿Cuántos centros de salud podrán atender a más pacientes? ¿Qué cambios podrán esperar las familias en las escuelas? ¿Mejorará la seguridad ciudadana?
- Se hacen excepciones a las reglas de ejecución. El proyecto incluye excepciones sobre el uso de saldos de efectivo y la forma de ejecutar el gasto. También limita la competencia en las compras públicas.
- Se deja abierta la puerta a gastar más. Según el boletín, el artículo 26 del proyecto permitiría ampliar el presupuesto hasta en Q1 mil 900 millones. Cuesta justificar que se deje prevista otra ampliación cuando todavía se discute cuánto y en qué se va a invertir.
Al Congreso le toca fiscalizar al Ejecutivo. Pero si los diputados ven en los aportes a los Codedes una oportunidad para ofrecer obras en sus distritos, ¿qué incentivo tendrán para pedir explicaciones antes de votar? Ahí está el riesgo de que el proyecto se apruebe de prisa. Mientras tanto, la gente seguirá esperando que reparen el camino, que haya medicinas en el centro de salud o que mejore la calidad educativa. Lo que sí quedará aprobado es cuánto más se puede gastar y cuánto más se puede pedir prestado. Preocupa tanto “dinero suelto” en un año electoral.