Registro Akásico

No repetir errores del pasado

Se cuentan dos generaciones desde el inicio de guerra interna.

Hace 66 años se transitaba en un túnel donde solo se advertía una salida para escapar de la oscuridad. Eran tiempos de confianza en la entronización de una dirigencia desinteresada cuya conducción honrada generaría progreso, a través de una revolución. Un grupo de oficiales de bajo rango, alrededor de 120, creó la Organización del Niño Jesús, para derrocar al gobierno de José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes (1895-1982), un antiguo general ubiquista de torpe conducción estatal.



Entre los muchos desaguisados internacionales durante ese gobierno, se encuentran las malas relaciones con el gobierno mexicano, donde el punto culmen fue el ametrallamiento de camaroneros mexicanos en aguas nacionales. Más grave: el entrenamiento en la finca La Helvetia, propiedad del terrateniente Roberto Alejos Arzú, de cinco mil cubanos, para participar de la invasión fracasada en Playa Girón.

La complejidad histórica no permite lanzar acusaciones deleznables para envenenar el presente.



El 13 de noviembre de 1960, los conjurados tenían apoyo en el Cuartel General Justo Rufino Barrios, la base militar de Puerto Barrios y la zona militar de Zacapa. No obstante, hacían cuentas felices con todos los cuerpos militares. A la hora de la verdad, la sublevación se inició en la Ciudad de Guatemala, fue reprimida con aviones Mustang y bombarderos A-26 Invader, obligando a los alzados a retirarse al oriente del país. En tres días, se desbandaron, yendo a Honduras, El Salvador y México. Inexpertos en política, confiaron en promesas de una coordinación de partidos políticos donde se encontraba el Movimiento de Liberación Nacional, acompañado de la Democracia Cristiana, y el Partido Revolucionario. Quedaron aislados, pero por su entrenamiento militar podían sostener enfrentamientos armados, aunque sufrían bajas.



En 1961, la dirigencia militar insurgente entró en relaciones con el Partido Guatemalteco del Trabajo, comunista, adquiriendo un discurso cercano a la Revolución cubana. A finales de ese año, el partido de gobierno realizó un fraude electoral en las elecciones de diputados. Al año siguiente, hubo protestas callejeras por parte de estudiantes universitarios y de enseñanza media. En respuesta a la represión, los dirigentes más radicalizados se integraron al movimiento armado. De allí en adelante, evolucionaron las organizaciones político militares, con diferentes enfoques, tanto sobre el contenido revolucionario —democrático, burgués, socialista, etc.— como sobre la esencia revolucionaria: guerra del pueblo, prolongada, popular, etc. En contra, la descomposición democrática, muchas veces alentada desde el exterior, dio lugar a criminales acciones clandestinas por miembros del Ejército y Policía. Todo resultó en el largo ciclo de gobiernos controlados por generales.



Gran parte de lo narrado puede ampliarse en el informe Remhi. Fijarse en esta fecha; deja de lado las explicaciones o justificaciones simplistas. La vorágine de sucesos, actores y entorno mundial hace ver lo complejo de la historia reciente. Ahora, han pasado dos generaciones. Por lo tanto, ya no es explicable ningún apego emocional a esos eventos. Se puede afirmar como un hecho doloroso la miseria vivida en el campo. Igual justificar la intolerancia a expresar desacuerdos con la manera de conducir al gobierno. Ahora se valoran los procesos políticos pacíficos y precaverse de la intervención extranjera, así como mantener neutralidad en conflictos internacionales, dada la poca estatura geopolítica del país. Para vivir en paz, se necesitan elecciones limpias, abatir la corrupción y rechazar a demagogos que, por muy graciosos en sus discursos, ofrezcan dádivas y se disfracen de vaqueros.