Godot ha llegado

Nuestro Caribe

La importancia ambiental, turística, económica y de seguridad de nuestra costa Caribe.

A pesar de que en la actualidad el foco del poder político mundial ha cambiado del océano Atlántico al océano Pacífico y que los grandes proyectos de infraestructura de Guatemala tienen como epicentro la costa del Pacífico, nuestro Caribe en la costa atlántica sigue siendo fundamental. Sin entrar a discutir el diferendo territorial con Belice, tomemos en cuenta la importancia ambiental, turística, económica y de seguridad de nuestra costa del Caribe.

Nuestro Caribe, en la cosa atlántica, sigue siendo fundamental.

Desde una perspectiva ambiental, el área donde el río Dulce se funde con el mar Caribe, los manglares filtran el agua y protegen a los pueblos costeros de tormentas. Entre las raíces nacen peces, jaibas, camarones y moluscos que sostienen a las comunidades garífunas y q’eqchi’. Más allá, el arrecife del Caribe, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, resguarda tortugas marinas y manatíes. Cualquier desarrollo en infraestructura de impacto económico o para el turismo debe tomar esto en cuenta. En cuanto al turismo, en Puerto Barrios, los cruceros desembarcan visitantes que descubren Lívingston, donde la cultura garífuna late en su música, su gastronomía y sus tambores. Las playas de Siete Altares, las aguas termales de la finca El Paraíso y la biosfera Punta de Manabique ofrecen aventura y descanso en entornos protegidos. Manglares, arrecifes, aves y manatíes sustentan un turismo de naturaleza, pesca responsable y cultura viva. Con un manejo sostenible, esta región puede generar empleo local y conservar lo que la hace única.

Los puertos son la carta de presentación de un país y esto es algo importante que debemos cambiar en Guatemala. En Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla vive un proceso de modernización con ampliación de patios, mejora del atracadero y desarrollo de terminales, mientras la terminal ferroviaria Puerto Barrios mueve sobre todo contenedores. Todo esto a pesar de fallos judiciales cuyo único objetivo es detener el desarrollo social y entorpecer el potencial económico del departamento y Guatemala en general. Proyectos como la carretera CA-9 Norte, la recuperación del ferrocarril, los puertos secos y las zonas francas y zonas de libre comercio podrían formar un corredor logístico conectado con Honduras y El Salvador, que abarate el comercio exterior. Siempre considero como un imperativo para que este crecimiento económico perdure, se deberá planificarse con criterios ambientales que protejan los manglares, el río Dulce y el arrecife, y con beneficios reales para las comunidades de Izabal, que merecen empleo, servicios y oportunidades.

Proteger el Caribe guatemalteco es proteger una de las puerta comerciales del país. Por sus puertos pasa buena parte de la carga nacional, y sus aguas, ríos, frontera con Honduras más la zona de adyacencia con Belice lo vuelven un punto sensible para el crimen transnacional. Gobernación ha señalado a Izabal como un punto clave de los movimientos de drogas a través de la frontera. Por eso el Gobierno decretó estado de sitio en Zacapa e Izabal, con la PNC y el Ejército actuando juntos para recuperar el control territorial y desarticular estructuras ligadas al narcotráfico. Defensa asegura que la presencia permanente de la Marina ha dificultado las operaciones narcotraficantes cerca de las costas. Pero la seguridad no se agota en la fuerza: comerciantes, turistas de cruceros y comunidades garífunas, q’eqchi’ y ladinas necesitan confianza para trabajar, invertir y viajar. La defensa del Caribe requiere inteligencia, control portuario, una aplicación adecuada de las leyes y una presencia significativa del Estado en cuánto a educación, salud, medio ambiente y mejores garantías de empleo. ¡Feliz domingo!