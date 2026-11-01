Godot ha llegado

Otro paso adelante

El proyecto del Metro Riel finalmente no es un discurso, sino una realidad que debemos apoyar.

El pasado 27 de octubre, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la ley que establece un régimen especial para desarrollar el Metro Riel, el sistema ferroviario de pasajeros proyectado para el área metropolitana. La normativa permitirá ejecutar las contrataciones del proyecto fuera de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones del Estado, y si bien eso le asusta a muchos por la forma en que el mismo se pueda desarrollar, las garantías del mismo caen en las buenas prácticas de un acuerdo internacional con el Reino Unido y en la voluntad política de Guatemala de sacar adelante lo que es un proyecto de Estado de beneficio para millones de guatemaltecos en el área metropolitana.

El proyecto del Metro Riel finalmente no es un discurso, sino una realidad que debemos apoyar.

Finalmente, y vaya si esto hay que subrayarlo, estamos tomando medidas para subsanar problemas de movilidad urbana discutidos en la década de los setenta del siglo pasado. Cinco décadas han pasado para que los discursos pasen a la acción. El proyecto prevé una línea electrificada de 21 kilómetros con 20 estaciones, entre Centra Sur (Villa Nueva) y Centra Norte (Ciudad de Guatemala). La idea es aliviar el caos vial del área metropolitana. El acuerdo bilateral entre Guatemala y el Reino Unido ha concluido una primera fase, llamada Fase 0, en la que nuestros socios británicos han acompañado y financiado, siendo acertadamente Reino Unido el socio elegido debido a su experiencia en el tema, así como su participación en otros proyectos similares como el Metro en la capital peruana de Lima.

El compromiso de avanzar este importantísimo proyecto se reflejó en la visita de la parlamentaria y enviada comercial británica para América Central, Jessica Morden, quien se reunió con el presidente y el ministro de Finanzas para darle las garantías que el proyecto requiere. En su discurso resaltó como la relación bilateral entre Guatemala y el Reino Unido primero de firmar el acuerdo para este proyecto y ahora, meses después, culminar la fase 0, y dijo (traducción libre): “El gobierno del Reino Unido está comprometido con esta asociación de largo plazo y apoyar a Guatemala para la entrega de proyectos de infraestructura crítica como lo es el Metro Riel. Esta es una asociación basada en la colaboración mutua, el intercambio de conocimiento e información, y la generación de un crecimiento económico mutuo”.

A quien también se debe destacar por su apoyo en esta iniciativa del gobierno de Guatemala es a la actual embajadora del Reino Unido, Juliana Correa quien en julio de este año firmó el acuerdo con el canciller Martínez y ahora ha logrado el apoyo del gobierno de Reino Unido en completar la primera fase donde ella destaca su importancia: “Cuando el tráfico limita el acceso al empleo, a la educación y a los servicios; cuando dificulta que una empresa entregue, crezca o invierta, se convierte en un freno para las oportunidades y para el desarrollo. Por eso estamos aquí. La presentación de la Fase 0 de MetroRiel aporta análisis técnico, evidencia y una base sólida para tomar decisiones informadas sobre el futuro de la movilidad en la ciudad y sus alrededores, entendida como un sistema integrado. Porque todo proyecto transformador empieza mucho antes de la primera vía: empieza con visión de futuro, con rigor y con sentido de realidad”.

Este es el punto que debemos rescatar, más allá de todo, una necesidad con un sentido de realidad viendo hacia adelante. La asociación estratégica con el Reino Unido materializa acciones con las que hemos soñado por ya medio siglo y que deben ser bienvenidas, apoyadas y que se diversifiquen con otros socios y aliados. ¡Feliz domingo!