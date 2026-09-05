Escenario de vida

Patricia Orantes deja un Marn fortalecido y Edwin Castellanos recibe el desafío de hacerlo crecer

Guatemala será la sede en enero de una reunión de expertos sobre cambio climático viniendo de todas partes del mundo.

Hay relevos administrativos y otros que adquieren una dimensión mayor. El cambio en la conducción del Marn pertenece, a mi juicio, a esta segunda categoría.

Castellanos forma parte del IPCC, integrado por aproximadamente tres mil expertos de cambio climático a nivel mundial.

Después de más de dos años al frente de la cartera, Ana Patricia Orantes deja el Ministerio para regresar al Congreso. Recibe la responsabilidad el doctor Edwin Josué Castellanos, científico de reconocida trayectoria a nivel mundial, quien además conoce el Ministerio desde dentro, y durante los últimos dos años fue viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático.

Patricia Orantes encontró un ministerio que necesitaba recuperar autoridad, credibilidad y capacidad de fiscalización, y por ello puso énfasis en la transparencia y el cumplimiento de la legislación ambiental, y las inspecciones de campo aumentaron 380% y cerca de 25 licencias fueron revocadas por anomalías o uso indebido. Hizo una obra titánica.

Orantes puso sobre la mesa problemas postergados: contaminación de ríos y lagos, aguas residuales, desechos sólidos y bosques. Pero quizá el desafío más grande que deja Orantes es el agua, pues promovió un proceso nacional de diálogo que culminó en la iniciativa de ley de aguas 6816. Lo interesante es que Orantes regresa al Congreso cuando la discusión sobre la ley de aguas está abierta y desde allí podrá continuar trabajando por los temas que defendió desde el Ejecutivo.

Y aquí comienza el segundo capítulo, porque Edwin Castellanos no es un desconocido para el Marn. Es un científico con 39 años de experiencia en recursos naturales, cambio climático, agua y deforestación. Fue profesor e investigador de la Universidad del Valle de Guatemala durante 25 años y recibió la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología, entre muchas otras.

Su trayectoria trasciende nuestras fronteras. Castellanos forma parte de la comunidad científica internacional: el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), integrado por aproximadamente tres mil expertos a nivel mundial. Cabe mencionar que el IPCC reúne la evidencia científica mundial; evalúa lo que ocurre con el clima; analiza las causas del cambio climático; estudia los impactos sobre océanos, agricultura, ciudades y ecosistemas, y evalúa las opciones de adaptación y reducción de emisiones. Por eso, mis lectores, sepan que Castellanos fue autor principal del Quinto Informe de Evaluación y, en el Sexto, autor principal coordinador del capítulo sobre Centro y Sudamérica. Actualmente es el punto focal.

Edwin Castellanos me ha hecho saber la gran noticia de que Guatemala será la sede, en enero, de una reunión de autores del Séptimo Informe con alrededor de 300 expertos que vendrán de todas partes del mundo, lo que es una oportunidad extraordinaria para colocar al país en el centro de una conversación científica global.

Edwin Castellanos tiene ahora la responsabilidad de hacer crecer el legado que dejó Patricia Orantes y será consolidar la fiscalización; limpiar a Guatemala de tanta basura; enfrentar contaminación, residuos y aguas residuales; proteger bosques y fortalecer la adaptación al cambio climático, y el tema del agua.

Y Guatemala necesita que ambos esfuerzos —desde el Legislativo y desde el Ejecutivo— converjan en una misma dirección: un Ministerio de Ambiente fuerte, técnico y transparente, capaz de defender nuestro patrimonio natural y listo para detener atrocidades ambientales. Yo observo que, sin la sana intervención de los miembros del Congreso, la cuesta será más difícil. Por ende, que Orantes esté ahora de vuelta en el Congreso es un aliciente.

La ministra dio la batalla y la dio bien, y ahora el desafío es para un científico que ha sido llamado a continuar dicha batalla con éxito para bien de nuestro país.