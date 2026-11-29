Rincón de Petul

¿Por dónde queda Roma, muchá?

En Guatemala, el debate ideológico —que puede ser fascinante— suena a miedo.

Cámara y micrófono encendidos, un entrevistador cuestiona al candidato la línea que sigue. Le responde: “Yo no soy de ideologías. Lo mío es trabajar por los guatemaltecos”. Basta deslizar la pantalla y sale el video de otro: “No soy de izquierdas ni derechas. Mi compromiso son resultados concretos”. Da la impresión de que todo aspirante a la presidencia pasó por el mismo entrenador de discursos. Y, pues, se puede entender. Hablar de resultados sin palabrería dogmática puede que resulte atractivo. Pero ofrecen llegar a un destino sin mostrar la avenida por la que pretenderían llegar a él. Ahí algo suena tremendamente mal.

En Guatemala, los dogmas no parecen ser lo nuestro. Y bueno, los resultados, tampoco.

Personalmente, me inspiran enorme desconfianza los candidatos que dicen no tener ideologías. Porque si el bienestar es el destino (asumo que todos coinciden en eso), gobernar no consiste en definirlo, sino en encontrar los caminos para lograrlo. Y vaya si no hay formas distintas de alcanzarlo. Formas que son, incluso, contradictorias. Igual, decir “no tengo ideología” ya es una ideología. Una penosa y vergonzante, pero ideología al fin. Si esto es evidente y no revelan con cuál se identifican, me pregunto: ¿me pretenden engañar? ¿Están ocultándolo? ¿O, peor aún, ni ellos mismos entienden cuál es la suya?

En planes de gobierno, no todos los caminos conducen a Roma. Hay quienes, de hecho, ni saben dónde se encuentra o cuál ruta tomar para alcanzarla. Algunas rutas pueden terminar en destinos perdidos, no necesariamente el pretendido. Por ejemplo, dos candidatos pueden prometer reducir la delincuencia. Uno, con mano dura. Y otro, con inversión social. La inclinación hacia una u otra impacta en la vida de la gente y sus familias. Elegir un candidato, y por tanto una línea puntual, deriva en un destino. Este se acerca, al cabo de los años, al tipo de país que como electores construimos.

Y en eso, con nuestros índices y problemas evidentes, parece que no hemos hecho el mejor de los papeles. Saltan entonces a la vista algunos números. Según un artículo publicado en 2024 en la revista Economía y Política, ningún país latinoamericano tiene un porcentaje mayor que Guatemala (30%) de personas que no se ubican en la escala ideológica. Y, aunque un poco antiguo, en la encuesta LAPOP, más de una cuarta parte de los guatemaltecos no sabíamos o no respondíamos sobre si nos ubicábamos a la izquierda o derecha. En Guatemala, los dogmas no parecen ser lo nuestro. Y bueno, los resultados, tampoco.

¿Hay en esto una coincidencia o podemos encontrar correlación? En Guatemala, el debate ideológico —que puede ser fascinante— suena a miedo, a uno de esos males apestosos que hay que limpiar. Razones ha de haber de sobra. ¿Acaso, pienso, una secuela más del conflicto armado y el Estado represivo? Limpiaron el comunismo, dirán, y de paso arrasaron con el pensamiento. Además del terror, un cansancio inevitable. Hay señales de nuevos y jóvenes espacios donde el debate florece, pero el vacío dejado por la generación hija de la guerra no ayudó a la cadena que lo transmite. El debate ideológico vive un apogeo en ciertas partes del mundo. España, hoy, cierra urnas y con ellas una campaña teñida de propuestas contrastadas y alineadas en dogmas expuestos sin excusas. Brasil, lo mismo hace 5 semanas. Hubo grandes sinsabores. Pero por lo menos el pueblo tiene claridad. Un país que rehúye ideologías, en cambio, es paraíso para los encantadores de serpientes. Varios dicen no tener ideología. Buscan que votemos por quien no mostró el vehículo que utilizará para cumplir promesas. Por el que usó las botas más chileras, capaz, o por quien logró gritar “Dios” con la voz más intimidante.