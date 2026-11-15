La antorcha

Por la dignidad de los migrantes en EE. UU.

Hay signos de que la discusión política sobre una reforma migratoria tome nuevamente relevancia en los EE. UU.

Se ha producido un fuerte movimiento pendular en las elecciones de medio término en los EE. UU. que altera sensiblemente para los próximos dos años no solo la correlación de las fuerzas político-partidistas en Washington DC, sino especialmente la manera de cómo se abordarán a partir de enero del 2027 las agendas pendientes y controversiales que demandan reformas, dentro de las cuales está la de carácter migratorio.

Guatemala debería prever desde ya la articulación de una posición regional en defensa de la dignidad y la unidad familiar.

En este tema en particular, que involucra a millones de personas en condiciones irregulares, sin antecedentes penales, de origen hispano, incluyendo a nuestros connacionales guatemaltecos, se alzó la voz de alarma de la congresista en campaña de reelección por el partido republicano María Elvira Salazar, del distrito 27 de la Florida. En esta área se concentra una alta presencia de ciudadanos de la influyente y bien organizada comunidad cubana americana. La congresista Salazar, presionada por su electorado, advertía públicamente al presidente Donald J. Trump, antes de las elecciones de medio término, lo siguiente: “Presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos…, cuidado con lo que le dicen sus asesores. Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024 hoy se sienten traicionados. Usted es el único que puede resolver el problema que arrastra el país desde hace 40 años. Yo no estoy hablando de amnistía, sino de darles una vida digna en la tierra prometida”.

La congresista republicana, que se desmarcó audaz y oportunamente de las acciones migratorias de la Casa Blanca y que propone la bipartidista Ley Dignidad (Dignity Act, H.R. 4393), fue reelecta por un estrecho margen de 1,090 votos, comprometiendo aún más su fuerte posición pro reforma migratoria.

El presidente Trump, en un tono realista, en una entrevista ofrecida inmediatamente después de las elecciones, expresó coincidiendo con la posición electoral de la congresista Salazar, “la aplicación gubernamental de las políticas de inmigración ha sido demasiado fuerte”. Si bien el presidente Trump matizó al día siguiente lo expresado en la referida entrevista, no se puede ocultar que el tema migratorio es y seguirá siendo apremiante.

No obstante, hay corrientes del Partido Demócrata que están asumiendo desde ahora posiciones pragmáticas, mostrando una inclinación por llegar a acuerdos con la administración Trump, con el ánimo de responder a un electorado cada vez más exigente y altamente voluble. En especial en aquellos bastiones de tradición republicana que le concedieron a las candidaturas demócratas el beneficio de la duda.

Un ejemplo de ello es James Talarico, el primer senador demócrata electo por el estado de Texas desde 1988, hace 38 años. Él ha expresado la “urgencia de que los demócratas trabajen con el presidente Trump. El país no puede esperar otros dos años para producir los cambios esperados por el pueblo americano”.

Hay signos de que la discusión política sobre una reforma migratoria tome nuevamente relevancia en los EE. UU. Guatemala debería prever desde ya la articulación de una posición regional: no como espectador e irrelevante, sino como país que defiende la dignidad, la unidad familiar y la contribución económica de nuestros connacionales tanto en EE. UU. como en Guatemala a través del envío de las crecientes remesas familiares. La fuente principal de ingresos del país.

Es en este contexto que se abre una ventana de oportunidad para una potencial reforma migratoria.