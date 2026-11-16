Conciencia

¿Qué harías con un quetzal?

La escasez nos obliga a escoger y a veces nos lleva a descubrir posibilidades que no habíamos visto.

La semana pasada presentamos Escasez, insuficiencia y potencial, el primer número del volumen 8 de la revista Fe y Libertad. En el coloquio conversamos con cuatro de sus autores: Pablo Galindo, Ramiro Bolaños, Sigfrido Lee y Pedro Trujillo. Al comenzar, le dimos a cada asistente una moneda de un quetzal y le preguntamos qué haría con ella. Una persona dijo que la usaría para una refacción. Otra, para el transporte.

La libertad, el Estado de derecho y la cooperación sostienen instituciones que perduran.

La edición reúne 13 artículos de 15 autores y dos reseñas, una de Superabundancia y otra de La economía de las parábolas. Al contar la convocatoria, la presentación y las reseñas, 19 personas contribuyeron a este número. Con Carroll Ríos de Rodríguez y Camilo Bello Wilches quisimos abrir la conversación a distintas disciplinas. Partimos de una pregunta sencilla: ¿Qué hacemos cuando algo nos falta?

En “La escasez como fuente de descubrimiento: Libertad y emprendimiento en la estructura del ser”, Pablo Galindo explica cómo el empresario descubre oportunidades donde otros ven una dificultad. En el coloquio contó cómo surgió una financiera de abajo hacia arriba.

En “La escasez impulsora: las condiciones de la mano invisible que generan prosperidad”, Ramiro Bolaños examina 171 biografías. En el coloquio destacó a Jesús, Mahoma y Gengis Khan como figuras que partieron de condiciones adversas y cuya influencia trascendió su época. Bolaños plantea que la escasez nos obliga a escoger y a actuar. Cuando hay libertad para organizarse, reglas que se respetan y voluntad de cooperar, algunas de esas respuestas llegan a convertirse en instituciones que perduran y generan prosperidad.

Sigfrido Lee examina por qué nos cuesta cuidar los recursos que compartimos en “Escasez, abundancia y política ambiental en Guatemala: una lectura desde la teoría de los recursos limitados”. Le planteé el caso de unas mujeres que no lograban ponerse de acuerdo en el uso de un río. Las de aguas arriba lavaban la ropa y las de aguas abajo recibían el agua contaminada. Sigfrido propuso instalar una pila para las primeras. Eso les daba algo concreto que discutir. ¿Dónde instalarla y cómo evitar que el agua del lavado volviera al río? Creatividad, coordinación y colaboración.

Pedro Trujillo lleva la discusión a la política internacional en “Recursos estratégicos y escasez: una disputa permanente”. Del carbón y el petróleo a las tierras raras, han cambiado los recursos de los que dependen las economías. Quien controla su suministro gana poder frente a quienes los necesitan. Por eso, asegurar el acceso a esos materiales puede llevar a los países a negociar alianzas o a disputar su control.

Al final volvimos a la moneda. Pedro Trujillo dijo que podía guardarla porque la ficha quizá ganaría valor con los años. O comprar dulces, porque hay que disfrutar el presente, algo que a veces olvidamos. Sigfrido Lee le haría un agujero para llevarla como collar o la juntaría con otras monedas. Ramiro Bolaños compartió esa última idea. Pablo Galindo la invertiría.

Vale la pena leer la revista, que se puede adquirir en el Instituto Fe y Libertad o en Amazon (https://l1nk.dev/jeoa0fl). El video del coloquio también estará disponible pronto. La revista ofrece una mirada fresca a cómo la escasez despierta la creatividad y a cómo los acuerdos y las instituciones nos han permitido hacer más con los recursos disponibles. En el siglo XXI, también toca decidir a qué prestamos atención y con quiénes nos coordinamos para aprovechar el recurso más escaso: el tiempo.

Desde que empezó a circular la moneda de un quetzal, mi esposo y yo guardamos las que recibimos en una alcancía. Cuando la llenemos, nos daremos un gustito juntos. De quetzal en quetzal, lo que dejamos de gastar hoy nos permitirá disfrutar algo más adelante.