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¿Qué recordó León XIV a los parlamentarios españoles?

La Escuela de Salamanca sentó las bases para la libertad.

El papa León XIV es el primer pontífice que dicta un discurso en el Congreso de los Diputados de España. Sus tres antecesores hablaron ante otros cuerpos políticos. El Parlamento Europeo en Estrasburgo (1988), el gobierno polaco (1999) y el Parlamento italiano (2002) escucharon los mensajes de San Juan Pablo II. Benedicto XVI dictó dos poderosos discursos, en los cuales exploró las bases filosóficas y éticas de las democracias modernas. Uno a los miembros de las dos cámaras del Parlamento inglés, en Westminster Hall, en 2010. Y el otro en el Bundestag de su natal Alemania, en 2011. Tres años más tarde, y a 26 años del discurso de su antecesor, el papa Francisco se dirigió al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Al año siguiente habló en el Congreso de Estados Unidos.

Cada persona posee un valor inherente.

León XIV sigue la temática de Juan Pablo II al poner el énfasis en las responsabilidades morales de los gobernantes, y al abogar por la unidad. Benedicto XVI planteó a los legisladores alemanes la pregunta: ¿Cómo distinguimos la mera voluntad de la mayoría del derecho verdadero? León XIV elabora una pregunta derivada: ¿pueden sobrevivir los sistemas políticos participativos si pierden de vista la verdad y un sentido de moral compartido?

La persona humana y su dignidad inherente es el eje central de las comunidades políticas modernas. El gobierno se establece para garantizar la vida (desde la concepción hasta la muerte natural) y la libertad de cada ciudadano. Los políticos no inventan tales condiciones. El poder gubernamental debe ser claramente delimitado para que las autoridades no atropellen las libertades de sus ciudadanos, incluyendo la libertad de religión. Los legisladores, y las coaliciones mayoritarias, tienen la obligación moral de prever cómo sus propuestas de políticas públicas impactarán en todos los gobernados.

El papa León XIV recordó al mundo que fueron los sacerdotes asociados con la Escuela de Salamanca, en los siglos XVI y XVII, quienes formularon, “con singular lucidez”, defensas del orden social, político y económico de la libertad. Estos religiosos plantearon un andamiaje jurídico y moral para la gobernanza en el plano internacional y nacional. Exhortaron valientemente a los reyes a que limitaran sus poderes por respeto al valor inherente de la persona y en atención a la verdad.

León XIV usó la frase “la razón moral”: los planteamientos éticos que parten de una visión teológica y filosófica cristiana no riñen con la verdad ni con la razón. Son la antítesis de la “imposición de la fuerza”, que suele ser caprichosa e irracional.

Los escolásticos moldearon las instituciones de Occidente, en un momento en que se descubren el Nuevo Mundo y la existencia de civilizaciones distintas. Son tan humanos como los españoles los nativos de las Américas, escribieron Francisco de Vitoria y otros colegas, y se les deben reconocer idénticos derechos. Hoy es preciso reconocer el bien de los no nacidos, las personas mayores y los migrantes, afirma León XIV. Los avances tecnológicos y científicos plantean “nuevos mundos” con ramificaciones éticas. El pontífice invitó a los legisladores a tener “altura de miras”, a desistir de la “confrontación permanente”, para enfocarse en los desafíos existenciales compartidos.

Los hispanohablantes solemos minusvalorar el aporte de nuestros ancestros. León XIV recordó al mundo que la Escuela de Salamanca sentó las bases para la convivencia pacífica a partir del respeto a la libertad y la responsabilidad individual. Los salmantinos influyeron sobre la ilustración escocesa y sobre los padres fundadores de Estados Unidos; nos legaron un tesoro que no debemos olvidar ni desechar.