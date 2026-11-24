Nota bene

¿Qué tan abultada es, y puede ser, la burocracia?

Evitemos la espiral de la muerte.

Es alarmante el incremento de 38% en la planilla del sector público en solamente cuatro años (Prensa Libre, 16-XI-26). Este porcentaje se calculó comparando el gasto del 2023 con el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para el 2027, que pide Q45 mil millones para pagar salarios. Parte del incremento se debe a aumentos salariales y compromisos adquiridos con los sindicatos, pero, evidentemente, aumenta el número de personas contratadas por el gobierno. Si una remuneración anual ascendiera a Q52 mil, por ejemplo, el gobierno podría contratar 865 mil empleados con esa plata.

Los incentivos políticos están mal alineados.

La pregunta del millón es: ¿cuántos empleados públicos hay realmente? Ni las autoridades lo saben. El último censo de empleados públicos se levantó entre 2017 y 2018, hace ya casi 10 años. Según la presentación oficial en noviembre de 2019, 292 mil 753 funcionarios poblaban 85 dependencias del Organismo Ejecutivo. Los encuestadores admitieron que la cantidad era mayor, porque no censaron a las 340 municipalidades, algunas entidades descentralizadas, al Organismo Legislativo y al Organismo Judicial. Si analizamos a los cotizantes del sector público afiliados al IGSS, vemos que pasaron de ser 350 mil 218 en 2025, a 396 mil este año. Este dato también subestima el tamaño de la burocracia porque no todos los funcionarios están afiliados al IGSS.

Sacamos tres conclusiones. Primero, la burocracia gubernamental asciende a por lo menos 400 mil personas. Segundo, es clara la tendencia a contratar más y más empleados públicos. Tercero, es difícil revertir o desacelerar el ritmo de contrataciones. Los incentivos están mal alineados. Los políticos crean nuevas plazas para ganar votos y popularidad entre sus allegados. Mientras más personas comen del puchero gubernamental, menos críticos. No cuesta nada comprometer dinero ajeno; basta con requerir un presupuesto abultado. Si el presupuesto no alcanza, incurren en deuda o echan a andar la maquinita inflacionaria. Los tributarios que pagan los salarios de los empleados públicos no participan de la decisión de ampliar la burocracia, no pueden fiscalizar adecuadamente la gestión pública y no se organizan para protestar cuando el gasto estatal rinde escasos beneficios.

Los ciudadanos no reciben una mejor atención de una creciente burocracia ni las dependencias públicas se tornan más eficientes. Al contrario, la esclerosis estatal empeora añadiendo empleados, mientras persiste la tramitología, la falta de coordinación interna y las rigideces procedimentales. Algunos analistas han acuñado el término “espiral de la muerte” para referirse a Estados o países donde los dependientes del gobierno (empleados públicos y receptores de transferencias de “bienestar”) superan a las personas que laboran en el sector productivo. Dichos lugares asfixian la fuente de sus ingresos tributarios. Y es que una burocracia estatal creciente es insostenible sin un dinámico sector empresarial que crea riqueza y nutre las arcas públicas. El economista Gerald Scully estimó que el crecimiento económico de un país se maximiza cuando el gasto público total oscila entre 15 y 26% del producto interno bruto (PIB), y Guatemala está ya próxima al 15% según Datosmacro.com. En lo que respecta concretamente a la planilla burocrática, esta atenta contra el crecimiento económico cuando sobrepasa el 10 o 15% del PIB.

Para frenar la irresponsable expansión de la burocracia estatal, es preciso establecer una constitución fiscal que ponga límites al presupuesto nacional, e introducir criterios que promuevan la eficiencia y el cumplimiento de metas institucionales.