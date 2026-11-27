Imagen es percepción

¿Quién está detrás de los ciberataques? La IA responde

Ante los recientes ciberataques, decidí interrogar a la inteligencia artificial sobre quién está detrás de ellos. Sus respuestas fueron inquietantes.

Ante las alarmantes noticias sobre los ciberataques que están ocurriendo en distintos países, decidí preguntarle a la propia inteligencia artificial (IA) quién podría estar detrás de ellos. Sosteníamos una interesante conversación sobre el tema cuando se me ocurrió hacerle una pregunta bastante directa: ¿Es capaz la IA de perpetrar un ciberataque por sí misma, sin que un ser humano se lo ordene?

Decidí interrogar a la inteligencia artificial sobre los recientes ciberataques. Sus respuestas merecen una reflexión.

Me explicó que existen sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar operaciones informáticas complejas con muy poca intervención humana, tomar decisiones durante su ejecución e incluso cambiar de estrategia cuando encuentran dificultades. Todo dependerá de las herramientas a las que tengan acceso y de la autonomía que se les haya concedido.

Insistí en el tema porque me interesa saber quiénes están detrás de estos ataques. Desde hace años, Rusia, China, Irán y Corea del Norte han sido señalados por distintas investigaciones internacionales como responsables de operaciones cibernéticas. Es una actividad que permite obtener información privilegiada, sabotear la infraestructura de un país y ocasionarle enormes pérdidas económicas sin asumir necesariamente la responsabilidad de lo ocurrido.

Volví a preguntarle si una inteligencia artificial podría actuar fuera del control de quienes la manejan. Me contestó que no existen pruebas de que alguna haya emprendido por iniciativa propia una campaña mundial de ciberataques, pero admitió la posibilidad de que un sistema autónomo realice acciones que sus creadores no hayan previsto. Y para ello ni siquiera necesita tener conciencia de lo que está haciendo.

Pensemos por un momento en lo que significaría que varios sistemas bancarios dejaran de funcionar, que no pudiéramos disponer de nuestro dinero, que se interrumpiera el suministro eléctrico o que los hospitales perdieran el acceso a sus registros médicos. ¿Cuántos días podría funcionar un país en esas circunstancias?

Resulta difícil entender que, ante semejantes riesgos, exista tanta prisa por digitalizar el dinero, la identidad de las personas y prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Cada vez dependemos más de una tecnología cuya vulnerabilidad estamos descubriendo conforme la vamos incorporando.

Investigando sobre el tema encontré algo que merece especial atención. Se trata de Artex, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por un programador chino y lanzada en julio de este año para efectuar pruebas de seguridad informática. Poco tiempo transcurrió antes de que comenzara a utilizarse con fines criminales. El FBI ya emitió una alerta sobre Artex y su utilización en ataques contra instituciones financieras, gubernamentales, militares, energéticas y sanitarias.

Un ciberataque de grandes dimensiones podría desencadenar una crisis sin precedentes. La interrupción de las comunicaciones, la paralización del comercio internacional y las dificultades en la distribución de alimentos, medicamentos y combustible podrían provocar, en cuestión de días, una crisis económica y social de alcance global.

En 1984, Terminator nos anticipaba una guerra entre la humanidad y las máquinas en el año 2029, apenas dentro de tres años. Lo inquietante es que aquello que entonces nos parecía una fantasía cinematográfica, hoy ya no resulta tan difícil de imaginar.

Terminé mi conversación con la IA con una preocupación mayor de la que tenía al iniciarla. Los propios expertos que han contribuido a su desarrollo ya han advertido del peligro que representa para la humanidad. Lo más alarmante es que esta carrera tecnológica parece ya imposible de detener.